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«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (44)
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (44)
Магомед Даудов: решение переименовать клуб в "Ахмат" принято после взвешенного анализа
Президент "Терека" Магомед Даудов прокомментировал переименование команды.
"Мы объявили о том, что главная футбольная команда Чеченской Республики будет переименована в "Ахмат"! Это решение принято после долгого, взвешенного анализа, с учётом всех аспектов и нюансов. Каждая эпоха имеет свою историю. Когда-то, в далёкие 50-е прошлого века, наша команда получила название "Терек", что является названием реки, протекающей по многим регионам Кавказа. До этого она называлась "Динамо" и "Нефтяник". За эти десятилетия команда проделала свой определённый путь. Её победы и неудачи останутся в прежней истории.
Сегодня мы, жители Чеченской Республики, живём в процветающем и самом мирном регионе мира, и это есть наша новая история, ради которой отдал свою жизнь наш национальный лидер, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Ценой собственной жизни Ахмат-Хаджи спас свой народ от гибели и направил его на созидательный, жизнеутверждающий курс.
Имя нашего национального лидера бессмертно, и футбольный клуб, который получил путёвку в жизнь благодаря ему, будет носить его с гордостью! Как бы кому ни хотелось, как бы кто ни идеализировал названия рек, гор… Уверен, преданные болельщики клуба совсем скоро станут свидетелями новых ярких побед! При такой мощной поддержке, какую мы имеем от главы ЧР, героя России, почётного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова, нас ждут очередные высоты! У нашей эпохи есть и будет новая история! История ярких побед и великих свершений! Наше имя — "Ахмат", — приводит слова Даудова пресс-служба "Терека".
"Мы объявили о том, что главная футбольная команда Чеченской Республики будет переименована в "Ахмат"! Это решение принято после долгого, взвешенного анализа, с учётом всех аспектов и нюансов. Каждая эпоха имеет свою историю. Когда-то, в далёкие 50-е прошлого века, наша команда получила название "Терек", что является названием реки, протекающей по многим регионам Кавказа. До этого она называлась "Динамо" и "Нефтяник". За эти десятилетия команда проделала свой определённый путь. Её победы и неудачи останутся в прежней истории.
Сегодня мы, жители Чеченской Республики, живём в процветающем и самом мирном регионе мира, и это есть наша новая история, ради которой отдал свою жизнь наш национальный лидер, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Ценой собственной жизни Ахмат-Хаджи спас свой народ от гибели и направил его на созидательный, жизнеутверждающий курс.
Имя нашего национального лидера бессмертно, и футбольный клуб, который получил путёвку в жизнь благодаря ему, будет носить его с гордостью! Как бы кому ни хотелось, как бы кто ни идеализировал названия рек, гор… Уверен, преданные болельщики клуба совсем скоро станут свидетелями новых ярких побед! При такой мощной поддержке, какую мы имеем от главы ЧР, героя России, почётного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова, нас ждут очередные высоты! У нашей эпохи есть и будет новая история! История ярких побед и великих свершений! Наше имя — "Ахмат", — приводит слова Даудова пресс-служба "Терека".
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