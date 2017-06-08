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Сергей Игнашевич и братья Березуцкие продлили контракты с ЦСКА

ЦСКА объявил о продлении контрактов с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими.

С игроками подписаны соглашения сроком на один год, передает пресс-служба армейцев в твиттере.
Теги: ЦСКА Игнашевич Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 13:20
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:23) #
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Вот это я понимаю игроки! Данни до них, как до Юпитера пешком.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хорошая новость.надеюсь они будут игроками основы.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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