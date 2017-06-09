Игроки сборной России выйдут на матч с чилийцами в майках в поддержку Романа Зобнина

Футболисты сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили поддержат хавбека Романа Зобнина, который выбыл на срок до 5 месяцев из-за травмы."Перед матчем с чилийцами на предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина", – сообщил заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров.