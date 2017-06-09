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Игроки сборной России выйдут на матч с чилийцами в майках в поддержку Романа Зобнина

Футболисты сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили поддержат хавбека Романа Зобнина, который выбыл на срок до 5 месяцев из-за травмы.

"Перед матчем с чилийцами на предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина", – сообщил заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров.

Р-Спорт
Теги: Сборная России Зобнин
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:03) #
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А почему не Дзюбы?


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