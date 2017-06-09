Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:31
Сергей Рыжиков: хочу быть, как Черчесов - главным тренером, больше всего почерпнул от Бердыева (1)
Сергей Рыжиков: хочу быть, как Черчесов - главным тренером, больше всего почерпнул от Бердыева (1)
08:54
СМИ: китайский клуб предложил за Криштиану Роналду 200 млн евро, самому игроку - 120 млн в год (8)
СМИ: китайский клуб предложил за Криштиану Роналду 200 млн евро, самому игроку - 120 млн в год (8)
08:28
Виктор Гончаренко: Онопко - игрочище, ему в кайф побегать с ребятами, а я уже свое отыграл (4)
Виктор Гончаренко: Онопко - игрочище, ему в кайф побегать с ребятами, а я уже свое отыграл (4)
03:22
Мацей Вилюш стал игроком "Ростова" (2)
Мацей Вилюш стал игроком "Ростова" (2)
Вчера 23:15
Роман Бабаев: думаю, Чепчугов останется в РФПЛ (4)
Роман Бабаев: думаю, Чепчугов останется в РФПЛ (4)
Игроки сборной России выйдут на матч с чилийцами в майках в поддержку Романа Зобнина
Футболисты сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили поддержат хавбека Романа Зобнина, который выбыл на срок до 5 месяцев из-за травмы.
"Перед матчем с чилийцами на предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина", – сообщил заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров.
Р-Спорт
"Перед матчем с чилийцами на предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина", – сообщил заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.