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Почему теперь мы все с детства за Халл
«Халл Сити» официально объявил о назначении Леонида Слуцкого главным тренером. В перерывах между маленькими глотками шампанского автор Rusfootball.info объясняет, почему это круто.
Почему это круто?
Попробуйте вспомнить российского тренера в топовом европейском чемпионате. Сразу скажем – Польша, при всем уважении, не считается. Пробуете? Особенно хардкорные фанаты, с бородой до колен, смогут вспомнить, как 15 лет назад Анатолий Бышовец ненадолго заскочил в португальский «Маритиму». Ну, и короткий вояж Карпина в Сегунду тоже можно засчитать.
Вот, собственно, и все.
Слуцкий первый российский тренер в Англии и первый за много лет российский тренер в ведущей футбольной стране Европы. Пока не в ведущей лиге: «Халл» вылетел в Чемпионшип и теперь жаждет с помощью россиянина вернуться наверх.
Но это даже хорошо: Слуцкий получает боеспособную на уровне Премьер-лиги команду, с которой он может год поработать, не пересекаясь с Конте, Гвардиолой, Моуринью и прочими монстрами. Конечно, Чемпионшип тоже далеко не сахар, и даже в этой лиге Слуцкого могут просто «сожрать» вместе со всеми европейскими перспективами. Тогда он сможет вернуться в Россию, принять осиротевший после Манчини «Зенит» и до конца жизни в студиях Матч-ТВ цитировать Рэндла Макмерфи: «Но я хотя бы попробовал это сделать, черт побери!»
Однако это может быть, а может и не быть. Слуцкий же сейчас впервые в карьере вкусит наркотик полных трибун, крутых полей и денег на трансферы. И, поверьте, это будет даже круче, чем все то, что мы не рекомендуем вам пробовать.
Позади Москва
За Слуцкого в Англии будут болеть все. Все – это мы, российские болельщики, независимо от клубных пристрастий. Это мы, даже те, кто полгода, год или два года назад говорили, что Слуцкий ни о чем. Это мы, кто гнал его из ЦСКА, кто ст за традиционное место Арсенала, только в Лиге чемпионов.
Но теперь нас станет больше: с нами болельщики «Халла», с нами Евроспорт, владеющий правами на Чемпионшип, с нами Владимир Стогниенко, его комментирующий, с нами Ахмед Муса, который все-таки порвет Англию, хотя и год спустя.
Все, кроме Мусы, будут за Слуцкого по одной простой причине: раньше за ним была Москва, а точнее даже меньшая ее футбольная часть.
Теперь за Слуцким – весь российский футбол.
Почему это нужный человек в нужное время
Слуцкий один из самых приятных людей в нашем футболе. Интеллигентный, с юмором, с умом – штучный товар. В России он был хорош и на тренерском мостике, и в КВН, и даже на кладбище талантов и идей – Матч-ТВ.
Но он не последовал традиционной мантре российских футболистов: «Нас и здесь неплохо кормят». Он поехал быть одним из многих парней на деревне.
Он с нуля выучил английский за пять месяцев. Он готов был полгода и даже больше мотаться по Англии без работы, чтобы добиться хоть какого-то назначения. Это говорит об одном: свой шанс он заслужил.
Мы страшно соскучились по международным успехам. Черышев потерялся где-то в больничных палатах, Митрюшкин потерялся где-то в информационном вакууме вокруг швейцарской лиги, и только Караваев в Чехии заставляет нас триумфально вскидывать кулачки. Слуцкий может ворваться в эту мрачную пьесу и стать ее главным героем. Он, в общем-то, уже достиг исторического для России успеха, но ведь можно теперь задуматься и о большем?
Напоследок
«Халл Сити» традиционно зовут тиграми. И если давать какие-то напутствия Слуцкому, то лучше всего это можно сделать с помощью далеко не лучшей, а по мнению Юрия Дудя и вовсе худшей песни в истории, которая, возможно, еще никогда не была настолько уместна:
Мой братан - тигр, 24/7 – тигр.
Знает всегда свою цель – тигр.
Каждый день только наверх – тигр.
Петр Мельников, Rusfootball.info
Почему это круто?
Попробуйте вспомнить российского тренера в топовом европейском чемпионате. Сразу скажем – Польша, при всем уважении, не считается. Пробуете? Особенно хардкорные фанаты, с бородой до колен, смогут вспомнить, как 15 лет назад Анатолий Бышовец ненадолго заскочил в португальский «Маритиму». Ну, и короткий вояж Карпина в Сегунду тоже можно засчитать.
Вот, собственно, и все.
Слуцкий первый российский тренер в Англии и первый за много лет российский тренер в ведущей футбольной стране Европы. Пока не в ведущей лиге: «Халл» вылетел в Чемпионшип и теперь жаждет с помощью россиянина вернуться наверх.
Но это даже хорошо: Слуцкий получает боеспособную на уровне Премьер-лиги команду, с которой он может год поработать, не пересекаясь с Конте, Гвардиолой, Моуринью и прочими монстрами. Конечно, Чемпионшип тоже далеко не сахар, и даже в этой лиге Слуцкого могут просто «сожрать» вместе со всеми европейскими перспективами. Тогда он сможет вернуться в Россию, принять осиротевший после Манчини «Зенит» и до конца жизни в студиях Матч-ТВ цитировать Рэндла Макмерфи: «Но я хотя бы попробовал это сделать, черт побери!»
Однако это может быть, а может и не быть. Слуцкий же сейчас впервые в карьере вкусит наркотик полных трибун, крутых полей и денег на трансферы. И, поверьте, это будет даже круче, чем все то, что мы не рекомендуем вам пробовать.
Позади Москва
За Слуцкого в Англии будут болеть все. Все – это мы, российские болельщики, независимо от клубных пристрастий. Это мы, даже те, кто полгода, год или два года назад говорили, что Слуцкий ни о чем. Это мы, кто гнал его из ЦСКА, кто ст за традиционное место Арсенала, только в Лиге чемпионов.
Но теперь нас станет больше: с нами болельщики «Халла», с нами Евроспорт, владеющий правами на Чемпионшип, с нами Владимир Стогниенко, его комментирующий, с нами Ахмед Муса, который все-таки порвет Англию, хотя и год спустя.
Все, кроме Мусы, будут за Слуцкого по одной простой причине: раньше за ним была Москва, а точнее даже меньшая ее футбольная часть.
Теперь за Слуцким – весь российский футбол.
Почему это нужный человек в нужное время
Слуцкий один из самых приятных людей в нашем футболе. Интеллигентный, с юмором, с умом – штучный товар. В России он был хорош и на тренерском мостике, и в КВН, и даже на кладбище талантов и идей – Матч-ТВ.
Но он не последовал традиционной мантре российских футболистов: «Нас и здесь неплохо кормят». Он поехал быть одним из многих парней на деревне.
Он с нуля выучил английский за пять месяцев. Он готов был полгода и даже больше мотаться по Англии без работы, чтобы добиться хоть какого-то назначения. Это говорит об одном: свой шанс он заслужил.
Мы страшно соскучились по международным успехам. Черышев потерялся где-то в больничных палатах, Митрюшкин потерялся где-то в информационном вакууме вокруг швейцарской лиги, и только Караваев в Чехии заставляет нас триумфально вскидывать кулачки. Слуцкий может ворваться в эту мрачную пьесу и стать ее главным героем. Он, в общем-то, уже достиг исторического для России успеха, но ведь можно теперь задуматься и о большем?
Напоследок
«Халл Сити» традиционно зовут тиграми. И если давать какие-то напутствия Слуцкому, то лучше всего это можно сделать с помощью далеко не лучшей, а по мнению Юрия Дудя и вовсе худшей песни в истории, которая, возможно, еще никогда не была настолько уместна:
Мой братан - тигр, 24/7 – тигр.
Знает всегда свою цель – тигр.
Каждый день только наверх – тигр.
Петр Мельников, Rusfootball.info
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