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Сборная Аргентины с минимальным счетом выиграла у Бразилии

Сборная Аргентины добилась победы над бразильцами в товарищеском матче в Мельбурне.

Хавбек "Зенита" Жулиано, вышел на замену на 81-минуте встречи вместо Паулиньо.

Товарищеский матч

Бразилия - Аргентина - 0:1

Гол: Меркадо, 45.

Бразилия: Уэвертон, Жил, Силва, Филипе Луис, Фагнер (Рафинья, 74), Фернандиньо, Паулиньо (Жулиано, 81), Виллиан, Коутиньо, Аугусто (Коста, 65), Жезус (Тайсон, 90+2).

Аргентина: Ромеро, Меркадо (Маммана, 74), Отаменди, Майдана, Билья, Гомес (Тальяфико, 52), Банега (Лансини, 81), Ди Мария, Дибала (Родригес, 69), Месси, Игуаин (Корреа, 46).

Предупреждения: Майдана, 31, Паулиньо, 78, Рафинья, 80.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Бразилии
Сегодня, 15:12
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