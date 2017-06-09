Сборная Аргентины с минимальным счетом выиграла у Бразилии

Сборная Аргентины добилась победы над бразильцами в товарищеском матче в Мельбурне.Хавбек "Зенита" Жулиано, вышел на замену на 81-минуте встречи вместо Паулиньо.Товарищеский матчГол: Меркадо, 45.: Уэвертон, Жил, Силва, Филипе Луис, Фагнер (Рафинья, 74), Фернандиньо, Паулиньо (Жулиано, 81), Виллиан, Коутиньо, Аугусто (Коста, 65), Жезус (Тайсон, 90+2).: Ромеро, Меркадо (Маммана, 74), Отаменди, Майдана, Билья, Гомес (Тальяфико, 52), Банега (Лансини, 81), Ди Мария, Дибала (Родригес, 69), Месси, Игуаин (Корреа, 46).Предупреждения: Майдана, 31, Паулиньо, 78, Рафинья, 80.