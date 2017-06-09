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Гроза авторитетов. Васин снова забил крутому сопернику, сборная опять не проиграла
И второй матч сборной России перед Кубком Конфедераций получился жизнеутверждающим: понятно, что чилийцы не ставили цели показать свой максимум в товарищеском матче, но делать с собой что угодно наша команда не позволила и даже превзошла победителей Кубка Америки во 2-м тайме.
Эксперименты! Нет, показалось…
Глядя на состав, можно было подумать, что Черчесов внезапно поменял своё мнение относительно расстановки команды, но в последней репетиции перед Кубком Конфедераций это было бы совсем уж странно. Сборная всё же сыграла в 5 защитников (Шишкин сменил травмированного Джикию), Головин передвинулся в центр поля, Миранчук расположился левее, а впереди остался одинокий Смолов.
Многообещающе
Начав осторожно, наша команда довольно быстро почувствовала, что с чилийцами вполне можно играть. К чужой штрафной прорвался Глушаков, классную спартаковскую стеночку разыграли Самедов с Комбаровым. Соперник частенько ошибался в передачах, наши неплохо для своего уровня катали мяч, доводили атаки до ума.
Не, ну ты видал?!
Вторая половина тайма осталась за чилийцами. С одной стороны, играть мощнее им было положено по статусу. С другой всё же разочаровывало то, что соперник преодолевал нашу оборону, не придумывая ничего, кроме передач на врывания Видаля, а наши ничего не могли с этим поделать. В своё время в похожем стиле против «Спартака» сыграл Деми Де Зеув и впечатлил красно-белых настолько, что Валерий Карпин оплатил голландцу весёлую московскую жизнь.
У Видаля российский отрезок карьеры вряд ли когда-то наступит: звезда «Баварии», лидер сборной, он мог бы вальяжно дирижировать атаками команды, но вместо этого заставлял Акинфеева летать по углам, диктора – объявлять о голе сборной Чили, а организаторов матча – переживать из-за разбитого рекламного щита. Видаль великолепно открывался, доминировал над нашими защитниками (если бы не свисток судьи, Шишкин на угловом смотрелся бы просто жалко) и выглядел потрясающе во всём, кроме завершающей стадии. Первые минут 30-35 особенно проседала зона левого центрального защитника в лице (закрытом маской) Фёдора Кудряшова. Да и в целом в воздухе команда была не особо дееспособна.
Наш ответ – ответа нет
Увы, во второй половине тайма толковыми наши атаки были только до поры до времени. Нобель Арустамян кричал о контратаках сборной России когда наши ещё даже не переходили на чужую половину поля. Парням всё время чего-то не хватало: то силы передачи, то вариантов для неё, то точности удара. Неудачно угрожал воротам Головин, а Смолов, дважды свалившись на фланг, столкнулся с тем, что заместителей в штрафной у него не оказывалось. Глушаков играл более заметно, чем с венграми, но имея в своей зоне только Головина, а не Фернандо с Зобниным, вынужден был фолить при потере мяча в атаке.
Второй тайм наши начали довольно активно, зарабатывали стандарты, контролировали мяч. Даже показалось, что на правах хозяев мы сможем дожать соперника, ибо нам это больше надо. Но вскоре мы были вынуждены снова завести шарманку о звёздах, которых у нас нет…
Алексис Классес!
Выйти на следующий день после приезда в сборную, через минуту выдернуть центрального защитника Шишкина, накрутить его и выдать шедевральный пас на давнего друга и партнёра Ислу – что может быть проще, если ты Алексис Санчес? Впрочем, ничего нового: пока Исла ускорялся с позиции защитника, Комбаров не сводил глаз с дриблинга Алексиса и рассчитывал на его почти тёзку Миранчука, а выяснил, что у него за спиной соперник только тогда, когда тот забивал гол.
Конечно Васин №2
Виктор Васин перед матчем наговорил много интересного: защитник, которого венгры назвали «русским медведем», заявил, что наши игроки не уступают чилийцам в классе, а выиграть Кубок Конфедераций – реально. Но теперь эти слова не так уж удивляет, ведь Виктор становится экспертом в спорах с топ-командами. Забил Бельгии, забил Чили, спас нас от уныния и безысходный речей о том, что мы слабее и ничего с этим не поделать.
Полёт нормальный
Если полёт Васина в чужой штрафной можно было назвать грандиозным, то в целом игра команда оставила нормальное впечатление. Черчесов сделал 5 замен, но игра не развалилась, а в концовке Смолов с Глушаковым едва не сотворили голевой шедевр «Манджукич на максималках». За свой сэйв уничтожителю искусства Эррере должно быть стыдно.
Не надо себя обманывать: в концовке официального матча чилийцы наверняка прибавили бы, включили бы скорости и задали бы нам хорошую трёпку. Но и игнорировать достижения команды Черчесова в прошедших матчах тоже нельзя: неплохая команда не сделала с нами ничего, а отличная не смогла разобраться с нами не напрягаясь. Такими играми вряд ли стоит гордиться, но они помогают вернуться чувство собственного достоинства и веру в сборную, которые были утрачены в последнее время. На игры сборной надо забивать стадион, хоть по меркам стадиона ЦСКА сегодняшняя посещаемость и была хорошей.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов (Камболов, 82), Шишкин, Комбаров (Жирков, 73), Самедов, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Головин, Миранчук (Полоз, 61), Смолов (Бухаров, 85)
Чили: Эррера, Исла, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, П. Эрнандес (Сильва, 77), Видаль (Пинарес, 82), Арангис (Гутьеррес, 75), М. Родригес, Фуэнсалида (Санчес, 56), Варгас (Сагаль, 82)
Предупреждение: Эрнандес, 34, Глушаков, 52, Хара, 66
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Эксперименты! Нет, показалось…
Глядя на состав, можно было подумать, что Черчесов внезапно поменял своё мнение относительно расстановки команды, но в последней репетиции перед Кубком Конфедераций это было бы совсем уж странно. Сборная всё же сыграла в 5 защитников (Шишкин сменил травмированного Джикию), Головин передвинулся в центр поля, Миранчук расположился левее, а впереди остался одинокий Смолов.
Многообещающе
Начав осторожно, наша команда довольно быстро почувствовала, что с чилийцами вполне можно играть. К чужой штрафной прорвался Глушаков, классную спартаковскую стеночку разыграли Самедов с Комбаровым. Соперник частенько ошибался в передачах, наши неплохо для своего уровня катали мяч, доводили атаки до ума.
Не, ну ты видал?!
Вторая половина тайма осталась за чилийцами. С одной стороны, играть мощнее им было положено по статусу. С другой всё же разочаровывало то, что соперник преодолевал нашу оборону, не придумывая ничего, кроме передач на врывания Видаля, а наши ничего не могли с этим поделать. В своё время в похожем стиле против «Спартака» сыграл Деми Де Зеув и впечатлил красно-белых настолько, что Валерий Карпин оплатил голландцу весёлую московскую жизнь.
У Видаля российский отрезок карьеры вряд ли когда-то наступит: звезда «Баварии», лидер сборной, он мог бы вальяжно дирижировать атаками команды, но вместо этого заставлял Акинфеева летать по углам, диктора – объявлять о голе сборной Чили, а организаторов матча – переживать из-за разбитого рекламного щита. Видаль великолепно открывался, доминировал над нашими защитниками (если бы не свисток судьи, Шишкин на угловом смотрелся бы просто жалко) и выглядел потрясающе во всём, кроме завершающей стадии. Первые минут 30-35 особенно проседала зона левого центрального защитника в лице (закрытом маской) Фёдора Кудряшова. Да и в целом в воздухе команда была не особо дееспособна.
Наш ответ – ответа нет
Увы, во второй половине тайма толковыми наши атаки были только до поры до времени. Нобель Арустамян кричал о контратаках сборной России когда наши ещё даже не переходили на чужую половину поля. Парням всё время чего-то не хватало: то силы передачи, то вариантов для неё, то точности удара. Неудачно угрожал воротам Головин, а Смолов, дважды свалившись на фланг, столкнулся с тем, что заместителей в штрафной у него не оказывалось. Глушаков играл более заметно, чем с венграми, но имея в своей зоне только Головина, а не Фернандо с Зобниным, вынужден был фолить при потере мяча в атаке.
Второй тайм наши начали довольно активно, зарабатывали стандарты, контролировали мяч. Даже показалось, что на правах хозяев мы сможем дожать соперника, ибо нам это больше надо. Но вскоре мы были вынуждены снова завести шарманку о звёздах, которых у нас нет…
Алексис Классес!
Выйти на следующий день после приезда в сборную, через минуту выдернуть центрального защитника Шишкина, накрутить его и выдать шедевральный пас на давнего друга и партнёра Ислу – что может быть проще, если ты Алексис Санчес? Впрочем, ничего нового: пока Исла ускорялся с позиции защитника, Комбаров не сводил глаз с дриблинга Алексиса и рассчитывал на его почти тёзку Миранчука, а выяснил, что у него за спиной соперник только тогда, когда тот забивал гол.
Конечно Васин №2
Виктор Васин перед матчем наговорил много интересного: защитник, которого венгры назвали «русским медведем», заявил, что наши игроки не уступают чилийцам в классе, а выиграть Кубок Конфедераций – реально. Но теперь эти слова не так уж удивляет, ведь Виктор становится экспертом в спорах с топ-командами. Забил Бельгии, забил Чили, спас нас от уныния и безысходный речей о том, что мы слабее и ничего с этим не поделать.
Полёт нормальный
Если полёт Васина в чужой штрафной можно было назвать грандиозным, то в целом игра команда оставила нормальное впечатление. Черчесов сделал 5 замен, но игра не развалилась, а в концовке Смолов с Глушаковым едва не сотворили голевой шедевр «Манджукич на максималках». За свой сэйв уничтожителю искусства Эррере должно быть стыдно.
Не надо себя обманывать: в концовке официального матча чилийцы наверняка прибавили бы, включили бы скорости и задали бы нам хорошую трёпку. Но и игнорировать достижения команды Черчесова в прошедших матчах тоже нельзя: неплохая команда не сделала с нами ничего, а отличная не смогла разобраться с нами не напрягаясь. Такими играми вряд ли стоит гордиться, но они помогают вернуться чувство собственного достоинства и веру в сборную, которые были утрачены в последнее время. На игры сборной надо забивать стадион, хоть по меркам стадиона ЦСКА сегодняшняя посещаемость и была хорошей.
Товарищеский матч
Россия - Чили 1:1
Голы: Васин, 67 - Исла, 58
Россия - Чили 1:1
Голы: Васин, 67 - Исла, 58
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов (Камболов, 82), Шишкин, Комбаров (Жирков, 73), Самедов, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Головин, Миранчук (Полоз, 61), Смолов (Бухаров, 85)
Чили: Эррера, Исла, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, П. Эрнандес (Сильва, 77), Видаль (Пинарес, 82), Арангис (Гутьеррес, 75), М. Родригес, Фуэнсалида (Санчес, 56), Варгас (Сагаль, 82)
Предупреждение: Эрнандес, 34, Глушаков, 52, Хара, 66
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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