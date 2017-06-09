Гол Тойвонена с центра поля принес Швеции победу над Францией в концовке матча

В матче группы А квалификации чемпионата мира 2018 года сборная Франции на выезде проиграла Швеции (1:2).Чемпионат мира-2018Группа АЖиру, 41, Дурмаз, 43, Тойвонен, 90+2Швеция: Ольсен - Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист - Дурмаз, Юханссон, Экдаль, (Ларссон, 85), Форсберг - Берг, (Гвидетти, 90+1), Тойвонен.Франция: Льорис - Косьельни, Менди, Сидибе, Варан - Матюиди, Погба, Пайе, (Лема, 84), Сиссоко, Гризманн, (Мбаппе, 84), - Жиру.