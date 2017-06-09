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Гол Тойвонена с центра поля принес Швеции победу над Францией в концовке матча

В матче группы А квалификации чемпионата мира 2018 года сборная Франции на выезде проиграла Швеции (1:2).

Чемпионат мира-2018

Группа А

Швеция - Франция 2:1

Голы: Жиру, 41, Дурмаз, 43, Тойвонен, 90+2

Швеция: Ольсен - Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист - Дурмаз, Юханссон, Экдаль, (Ларссон, 85), Форсберг - Берг, (Гвидетти, 90+1), Тойвонен.

Франция: Льорис - Косьельни, Менди, Сидибе, Варан - Матюиди, Погба, Пайе, (Лема, 84), Сиссоко, Гризманн, (Мбаппе, 84), - Жиру.
Теги: Сборная Швеции
Вчера, 23:50
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6
(2)
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 00:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хорошо,этот результат в пользу Голландии
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: pisto (Сегодня, 00:26) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Добрячок
Льорис - чудак)))


Рискнул. Играл на победу. Несмотря на комфортную ничью с точки зрения турнирной таблицы.
Регистрация: 15.03.2009
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Поимели негров.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:59) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Добрячок
Льорис - чудак)))

Ему надо в спартак.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: junga Сочи (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо лягушатников наказали! Шведы красавчики


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№1 Написал: Добрячок Россия (Вчера, 23:51) #
  • +2
  •  (2)

Льорис - чудак)))
Регистрация: 14.09.2011
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