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Игорь Ледяхов: сборной России не хватает свежести, резкости
Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов поделился впечатлениями от товарищеского матча со сборной Чили (1:1).
"Пока ребятам не хватает свежести, резкости. Следствие нагрузок на австрийском сборе. Думаю, к стартовому матчу Кубка конфедераций в этом плане всё будет в порядке.
Время-то ещё есть. С Чили не получался быстрый переход из обороны в атаку, моментов создали очень мало. Да и сзади ошибались", - цитирует Ледяхова "Спорт-Экспресс".
"Пока ребятам не хватает свежести, резкости. Следствие нагрузок на австрийском сборе. Думаю, к стартовому матчу Кубка конфедераций в этом плане всё будет в порядке.
Время-то ещё есть. С Чили не получался быстрый переход из обороны в атаку, моментов создали очень мало. Да и сзади ошибались", - цитирует Ледяхова "Спорт-Экспресс".
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