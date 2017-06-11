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Игорь Ледяхов: сборной России не хватает свежести, резкости

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов поделился впечатлениями от товарищеского матча со сборной Чили (1:1).

"Пока ребятам не хватает свежести, резкости. Следствие нагрузок на австрийском сборе. Думаю, к стартовому матчу Кубка конфедераций в этом плане всё будет в порядке.

Время-то ещё есть. С Чили не получался быстрый переход из обороны в атаку, моментов создали очень мало. Да и сзади ошибались", - цитирует Ледяхова "Спорт-Экспресс".
Теги: Ледяхов
Сегодня, 19:18
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:27) #
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балагур
Регистрация: 22.11.2014
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