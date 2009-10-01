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Игорь Ледяхов: мне кажется, из группы на Кубке конфедераций сборная точно выйдет
Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов после товарищеского матча национальной команды с "Чили" (1:1) выразил уверенность в том, что подопечным Станислава Черчесова вполне по силам выйти из группы на предстоящем Кубке конфедераций.
"Почему нет? Не надо никого бояться. Тем более многие команды не привезут сильнейшие составы. А на нашей стороне еще и поддержка болельщиков. Мне кажется, из группы сборная точно выйдет. Ну а дальше будет видно", - цитирует Ледяхова "Спорт-Экспресс".
"Почему нет? Не надо никого бояться. Тем более многие команды не привезут сильнейшие составы. А на нашей стороне еще и поддержка болельщиков. Мне кажется, из группы сборная точно выйдет. Ну а дальше будет видно", - цитирует Ледяхова "Спорт-Экспресс".
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