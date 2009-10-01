Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Ледяхов: мне кажется, из группы на Кубке конфедераций сборная точно выйдет

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов после товарищеского матча национальной команды с "Чили" (1:1) выразил уверенность в том, что подопечным Станислава Черчесова вполне по силам выйти из группы на предстоящем Кубке конфедераций.

"Почему нет? Не надо никого бояться. Тем более многие команды не привезут сильнейшие составы. А на нашей стороне еще и поддержка болельщиков. Мне кажется, из группы сборная точно выйдет. Ну а дальше будет видно", - цитирует Ледяхова "Спорт-Экспресс".
Теги: Ледяхов
Сегодня, 19:30
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 20:58) #
  • -1
  •  (1)
online

зеландия темная лошадка...а так если под натужится то можно.....
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ага вперед ногами точно выйдет smile
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
В конце ничья с Мексикой

Мексика - это отнюдь не Зеландия, они по газону легко растереть могут


--------------------
С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:47) #
  • -1
  •  (3)

выход тз группы и разгром в полуфинале от Германии
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:43) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Разгром Новой Зеландии (далее комментарии чердака, из серии после товарняка с Чили, что мы самые сильные на турнире, он точно наш и мы всех порвем)
Потом поражение от Португалии (и оправдания, что у них есть криштиано, а у нас такого игрока нет, поэтому мы и уступили, а так мы играли на равных)
В конце ничья с Мексикой и в последствие невыход из группы (виноват черчесов, что вызвал Габулова и не тех игроков, лидеры Спартака устали, поэтому сборная провалилась, судья засудил, не повезло, не было ключевых игроков и тд.)

Скриньте, вероятность такого исхода 80%


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.