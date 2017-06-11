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Майкл Кин является приоритетной трансферной целью "Эвертона"
Защитник "Бернли" Майкл Кин является приоритетной трансферной целью "Эвертона", сообщает Sky Sports.
Стоимость игрока оценивается в 12 млн евро, но "Бернли" просит намного больше. В минувшем сезоне 24-летний футболист сыграл в АПЛ 35 матчей и забил 2 мячей. Напомним, что Кин является воспитанником "Манчестер Юнайтед".
Стоимость игрока оценивается в 12 млн евро, но "Бернли" просит намного больше. В минувшем сезоне 24-летний футболист сыграл в АПЛ 35 матчей и забил 2 мячей. Напомним, что Кин является воспитанником "Манчестер Юнайтед".
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