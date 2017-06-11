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"Милан" отказался от покупки Диего Косты

Руководство "Милана" отказалось от трансфера нападающего "Челси" Диего Косты.

По информации Sunday Times, форвард попросил зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон, что не устроило итальянский клуб.
Теги: Милан Коста
Сегодня, 21:40
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№3 Написал: Приговор (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
ВО ВЫ ДЯТЛЫ, выходные удались!
Регистрация: 5.05.2017
№2 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 21:59) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
а ничего что он нападающий
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:46) #
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Этого отморозка бы в Спартак.

Спартаку нужен защитник с репутацией Погатеца.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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