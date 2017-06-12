Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матье Вальбуэна подтвердил, что переходит в "Фенербахче" (фото)

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна перейдет в турецкий "Фенербахче".

Французский хавбек сегодня подтвердил информацию о переходе, опубликовав в твиттере фото из аэропорта перед вылетом в Стамбул.

Теги: Вальбуэна Фенербахче
Сегодня, 12:30
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
С Нойштедтером поиграет laughing


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.