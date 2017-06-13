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"Спартак" поздравил Рината Дасаева с 60-летием

Пресс-служба "Спартака" поздравила легендарного вратаря красно-белых Рината Дасаева с 60-летним юбилеем.

"В этот праздничный день руководство, сотрудники и футболисты "Спартака", а также миллионы болельщиков поздравляют легенду красно-белых с юбилеем!

Дорогой Ринат Файзрахманович! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения планов и как можно больше радостных моментов, связанных с победами ваших воспитанников и нашего любимого клуба!" - говорится в поздравлении на сайте "Спартака".
Теги: Спартак Дасаев
Сегодня, 11:23
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6
(2)
№6 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 12:09) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Юбилеем ! Долгих лет жизни, и всего всего самого хорошего!
Регистрация: 30.08.2015
№5 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 12:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Величайший вратарь после Яшина!!! Уважение и низкий поклон!!! Здоровья и всех благ!!!
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья и спортивного долголетия!
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
От Москвы до Гималаев лучше всех Ринат Дасаев !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:28) #
  • +3
  •  (3)

Крепкого здоровья! С Юбилеем!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 11:25) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Файзрахманович! с юбилеем и здоровья.
Регистрация: 31.07.2015
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