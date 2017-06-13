"Спартак" поздравил Рината Дасаева с 60-летием

Пресс-служба "Спартака" поздравила легендарного вратаря красно-белых Рината Дасаева с 60-летним юбилеем."В этот праздничный день руководство, сотрудники и футболисты "Спартака", а также миллионы болельщиков поздравляют легенду красно-белых с юбилеем!Дорогой Ринат Файзрахманович! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения планов и как можно больше радостных моментов, связанных с победами ваших воспитанников и нашего любимого клуба!" - говорится в поздравлении на сайте "Спартака".