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Марко Верратти: перейду в "Барселону" сейчас или никогда

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти сообщил, что хочет перейти в "Барселону". Об этом итальянский футболист рассказал своему ближайшему окружению.

"Перейду в "Барселону" сейчас или никогда", – сказал Верратти своим друзьям.

Sports.ru
Теги: Верратти Барселона
Сегодня, 10:55
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