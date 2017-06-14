Марко Верратти: перейду в "Барселону" сейчас или никогда

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти сообщил, что хочет перейти в "Барселону". Об этом итальянский футболист рассказал своему ближайшему окружению."Перейду в "Барселону" сейчас или никогда", – сказал Верратти своим друзьям.