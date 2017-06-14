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Никита Медведев: в "Локомотиве" мне предстоит выдержать самую серьезную конкуренцию

Голкипер Никита Медведев поделился впечатлениями от подписания контракта с московским "Локомотивом".

"Эмоции фантастические! Я перешёл в большой клуб — с традициями, с большими задачами. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьёзную конкуренцию на позиции.

Буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъёме – "Локомотив" выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде", — цитирует Медведева официальный сайт "Локомотива".
Теги: Локомотив Медведев
Сегодня, 18:50
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