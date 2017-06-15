Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Спартак Гогниев: расторг контракт с "Кубанью", мне должны зарплату за 5 месяцев

Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев объявил о расторжении контракта с краснодарским клубом.

"Я расторг контракт с "Кубанью". Передо мной была задолженность по зарплате за пять месяцев. Мне дали бумажку, согласно которой клуб обещает погасить передо мной долги.

Будущее? Пока сказать нечего", - цитирует Гогниева "Чемпионат".
Теги: Кубань Гогниев
Сегодня, 14:56
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Кубань»
А говорили, что хотят сохранить игрока. Слова с делом расходятся, впрочем, для руководства Кубани это обычное явление.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.