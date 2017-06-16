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"Ростов" взял на просмотр "Доминатора" из Кот-д'Ивуара (фото)
На просмотре в "Ростове" находится 22-летний защитник Седрик Гогуа. Футболист из Кот-д'Ивуара прибыл на сбор команды в Австрию.
Гогуа выступал за команды "Африка-Спорт" (Кот-д'Ивуар), "Исиа" (Кот-д'Ивуар), "Сейняйоки" (Финляндия), "Партизан" (Сербия), "Рига" (Латвия).
"Гогуа обладает высокой скоростью, а также отличными физическими данными. В период выступлений в "Сейняйоки" финская пресса называла его одним из лучших игроков лиги, а местные болельщики дали ему прозвище "Доминатор".
После выступлений в чемпионате Финляндии Седрик Гогуа перешёл в сербский "Партизан", где получил первый опыт выступлений в еврокубках", - говорится на официальном сайте донской команды.
Гогуа выступал за команды "Африка-Спорт" (Кот-д'Ивуар), "Исиа" (Кот-д'Ивуар), "Сейняйоки" (Финляндия), "Партизан" (Сербия), "Рига" (Латвия).
"Гогуа обладает высокой скоростью, а также отличными физическими данными. В период выступлений в "Сейняйоки" финская пресса называла его одним из лучших игроков лиги, а местные болельщики дали ему прозвище "Доминатор".
После выступлений в чемпионате Финляндии Седрик Гогуа перешёл в сербский "Партизан", где получил первый опыт выступлений в еврокубках", - говорится на официальном сайте донской команды.
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