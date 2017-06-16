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"Ростов" взял на просмотр "Доминатора" из Кот-д'Ивуара (фото)

На просмотре в "Ростове" находится 22-летний защитник Седрик Гогуа. Футболист из Кот-д'Ивуара прибыл на сбор команды в Австрию.

Гогуа выступал за команды "Африка-Спорт" (Кот-д'Ивуар), "Исиа" (Кот-д'Ивуар), "Сейняйоки" (Финляндия), "Партизан" (Сербия), "Рига" (Латвия).

"Гогуа обладает высокой скоростью, а также отличными физическими данными. В период выступлений в "Сейняйоки" финская пресса называла его одним из лучших игроков лиги, а местные болельщики дали ему прозвище "Доминатор".

После выступлений в чемпионате Финляндии Седрик Гогуа перешёл в сербский "Партизан", где получил первый опыт выступлений в еврокубках", - говорится на официальном сайте донской команды.

Теги: Ростов Трансферы
Сегодня, 14:32
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№6 Написал: pasha Киров (Сегодня, 15:33) #
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А внешне чисто спартаковской вариант...Да и выступал за Африка спорт..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 15:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Такой материал да в руки бы Бердыева.

Бердыев за выживание не собирается бороться)
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:48) #
  • 0
  •  (2)
online

Гогуа из Джорджии. Фамилия какая-то грузинская. Интересно кто его папа?.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Такой материал да в руки бы Бердыева. Через год был бы лучшим защитком РФПЛ
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 14:43) #
  • -2
  •  (2)

лучше б Новосельцева скамеечного вернули, хотя ему и в Питере хорошо
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:43) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ростов по именам сильнее бомжей bowtie


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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