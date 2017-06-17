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"Милан" интересуется Евгением Коноплянкой

"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Шальке-04" Евгения Коноплянки, передает "Р-Спорт".

Напомним, по завершении минувшего сезона украинец подверг критике бывшего главного тренера команды Маркуса Вайнцирля и руководство клуба, после чего получил штраф.
Теги: Милан Коноплянка
Сегодня, 10:53
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№1 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 11:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не, этот кроме Украины, нигде не приживётся
Регистрация: 26.04.2008
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