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СМИ: "Ростов" выплатил задолженности по премиальным

"Ростов" расплатился с футболистами по премиальным за сезон 2016/2017, информирует "Советский спорт".

На данный момент решается вопрос о закрытии долгов по зарплате.
Теги: Ростов
Сегодня, 12:18
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