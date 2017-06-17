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Таксист вернул деньги и извинился веред чилийским журналистом

Чилийскому журналисту, с которого таксист взял за поездку из аэропорта Домодедово 50 тысяч рублей, вернули потраченные деньги, сообщили в столичном главке МВД.

"Гражданину Республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули 50 тысяч рублей, потраченные им в такси за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы. Задержанный ранее водитель вернул деньги и принёс извинения гостю из Южной Америки", - говорится в сообщении.

Р-Спорт
Сегодня, 14:39
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