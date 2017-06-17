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Алексей Герасименко: сегодня просматривалась хорошая плотность, а мотивация зашкаливала
Экс-нападающий «Ростова», «Кубани», киевского «Динамо» и сборной России Алексей Герасименко в интервью порталу Rusfootball.info прокомментировал исход матча сборной России на открытии Кубка Конфедераций 2017
- Понравилась ли вам игра и уровень движения нашей сборной?
- Понравилось, всё было довольно таки неплохо. Движении хорошее, впереди хорошо смотрелись Смолов и Полоз – у последнего было порядка трёх моментов. Он хорошо действовал.
- Что скажите о Глушакове в позиции опорного полузащитника?
- В принципе это его позиция. И он сыграл в силу своих возможностей. Пару раз неплохо вырывался из глубины. Но всё равно, мне бы хотелось, особенно против такой команды видеть больше наших игроков при атаках в чужой штрафной. Моментами эта картинка была ничего, порой было 3-5 человек, но моментами – не очень. Например, во время забитого гола Смолова.
Когда команда идёт в атаку, хотелось бы видеть больше наших футболистов стремящихся и входящих в штрафную площадь соперников. Если с Новой Зеландией оно проходит и так, то с более квалифицированными командами при такой атаке будет тяжело.
- Да, но при такой активной атаке в случае обреза, мы получаем достаточно много свободных зон для контрдействий соперника.
- Не соглашусь. Я ранее говорил, и ещё раз повторюсь: если группа атаки идёт вперёд, то оборонительная группа должна «поджимать» их сзади. И не будет никаких проблем. Нужно соблюдать компактность во всех линиях: команда не должна растягиваться на 50-60 метров по полю – это создаёт проблемы. А если играть компактно, в районе 30 метров на три линии – всё будет хорошо. И соперникам в таком случае убегать в свободные зоны будет особо и некуда.
Если в атаку пошло 4-5 человек, то остальные должны сзади их поджимать – тут всё очень просто. Нужно это выполнять на поле, и всё будет хорошо. В матче с Новой Зеландией у нас получалось это делать моментами. Но хотелось бы видеть это не только эпизодически, а на протяжении всей игры, и с каждым соперником.
- Следующий матч с Португалией. По тому что видели сегодня – мы готовы играть на хорошем уровне с ними?
- На основании того, как мы действовали сегодня – да, готовы. Команда готова играть с любым соперником, если они будут не эпизодически, а на протяжении всей игры показывать такой футбол: выбегать, показывать хорошее движение, поджимать защитой атакующую группу.
В сегодняшней игре просматривалась хорошая плотность, особенно в первом тайме – когда были ещё полны сил. Но это нужно показывать на протяжении всего матча. Этот командный темп нужно держать – а если кто-то просаживается физически – его нужно менять. В сборной у нас, так или иначе но все футболисты квалифицированные. И этот темп и высокий прессинг нужно держать до конца игры.
- Вы говорите о втором тайме, когда сборная России эпизодами садилась глубоко назад?
- Да, именно. Были эпизоды когда команда растягивалась, и не держала плотность игры. Тут и возникали свободные зоны, куда влезали соперники. Но с более квалифицированными командами удерживать такую картину будет сложнее.
- В оптимистично настроены на встречу с Португалией?
- Конечно смотрю на эту игру с оптимизмом: во-первых мы более мотивированы на результат. Ведь играем дома, и на матч приехали первые лица государства. Было видно что мотивация зашкаливает. При этом португальские футболисты провели тяжелый сезон. Особенно её лидеры – Криштиано уже сыграл порядка 70 игр за этот сезон.
Не нужно понимать меня неправильно: конечно же португальцы будут настроены на игру, но в силу ряда объективных причин, они могут быть менее мотивированы чем наши эти турниром. Понятно что многие наши футболисты также отыграли тяжелый чемпионат, но всё-таки мы играем дома. Мне кажется наша мотивация будет выше нежели у Португалии.
- Понравилась ли вам игра и уровень движения нашей сборной?
- Понравилось, всё было довольно таки неплохо. Движении хорошее, впереди хорошо смотрелись Смолов и Полоз – у последнего было порядка трёх моментов. Он хорошо действовал.
- Что скажите о Глушакове в позиции опорного полузащитника?
- В принципе это его позиция. И он сыграл в силу своих возможностей. Пару раз неплохо вырывался из глубины. Но всё равно, мне бы хотелось, особенно против такой команды видеть больше наших игроков при атаках в чужой штрафной. Моментами эта картинка была ничего, порой было 3-5 человек, но моментами – не очень. Например, во время забитого гола Смолова.
Когда команда идёт в атаку, хотелось бы видеть больше наших футболистов стремящихся и входящих в штрафную площадь соперников. Если с Новой Зеландией оно проходит и так, то с более квалифицированными командами при такой атаке будет тяжело.
- Да, но при такой активной атаке в случае обреза, мы получаем достаточно много свободных зон для контрдействий соперника.
- Не соглашусь. Я ранее говорил, и ещё раз повторюсь: если группа атаки идёт вперёд, то оборонительная группа должна «поджимать» их сзади. И не будет никаких проблем. Нужно соблюдать компактность во всех линиях: команда не должна растягиваться на 50-60 метров по полю – это создаёт проблемы. А если играть компактно, в районе 30 метров на три линии – всё будет хорошо. И соперникам в таком случае убегать в свободные зоны будет особо и некуда.
Если в атаку пошло 4-5 человек, то остальные должны сзади их поджимать – тут всё очень просто. Нужно это выполнять на поле, и всё будет хорошо. В матче с Новой Зеландией у нас получалось это делать моментами. Но хотелось бы видеть это не только эпизодически, а на протяжении всей игры, и с каждым соперником.
- Следующий матч с Португалией. По тому что видели сегодня – мы готовы играть на хорошем уровне с ними?
- На основании того, как мы действовали сегодня – да, готовы. Команда готова играть с любым соперником, если они будут не эпизодически, а на протяжении всей игры показывать такой футбол: выбегать, показывать хорошее движение, поджимать защитой атакующую группу.
В сегодняшней игре просматривалась хорошая плотность, особенно в первом тайме – когда были ещё полны сил. Но это нужно показывать на протяжении всего матча. Этот командный темп нужно держать – а если кто-то просаживается физически – его нужно менять. В сборной у нас, так или иначе но все футболисты квалифицированные. И этот темп и высокий прессинг нужно держать до конца игры.
- Вы говорите о втором тайме, когда сборная России эпизодами садилась глубоко назад?
- Да, именно. Были эпизоды когда команда растягивалась, и не держала плотность игры. Тут и возникали свободные зоны, куда влезали соперники. Но с более квалифицированными командами удерживать такую картину будет сложнее.
- В оптимистично настроены на встречу с Португалией?
- Конечно смотрю на эту игру с оптимизмом: во-первых мы более мотивированы на результат. Ведь играем дома, и на матч приехали первые лица государства. Было видно что мотивация зашкаливает. При этом португальские футболисты провели тяжелый сезон. Особенно её лидеры – Криштиано уже сыграл порядка 70 игр за этот сезон.
Не нужно понимать меня неправильно: конечно же португальцы будут настроены на игру, но в силу ряда объективных причин, они могут быть менее мотивированы чем наши эти турниром. Понятно что многие наши футболисты также отыграли тяжелый чемпионат, но всё-таки мы играем дома. Мне кажется наша мотивация будет выше нежели у Португалии.
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