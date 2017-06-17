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Алексей Герасименко: сегодня просматривалась хорошая плотность, а мотивация зашкаливала

Алексей Герасименко: сегодня просматривалась хорошая плотность, а мотивация зашкаливала Экс-нападающий «Ростова», «Кубани», киевского «Динамо» и сборной России Алексей Герасименко в интервью порталу Rusfootball.info прокомментировал исход матча сборной России на открытии Кубка Конфедераций 2017

- Понравилась ли вам игра и уровень движения нашей сборной?

- Понравилось, всё было довольно таки неплохо. Движении хорошее, впереди хорошо смотрелись Смолов и Полоз – у последнего было порядка трёх моментов. Он хорошо действовал.

- Что скажите о Глушакове в позиции опорного полузащитника?

- В принципе это его позиция. И он сыграл в силу своих возможностей. Пару раз неплохо вырывался из глубины. Но всё равно, мне бы хотелось, особенно против такой команды видеть больше наших игроков при атаках в чужой штрафной. Моментами эта картинка была ничего, порой было 3-5 человек, но моментами – не очень. Например, во время забитого гола Смолова.

Когда команда идёт в атаку, хотелось бы видеть больше наших футболистов стремящихся и входящих в штрафную площадь соперников. Если с Новой Зеландией оно проходит и так, то с более квалифицированными командами при такой атаке будет тяжело.

- Да, но при такой активной атаке в случае обреза, мы получаем достаточно много свободных зон для контрдействий соперника.

- Не соглашусь. Я ранее говорил, и ещё раз повторюсь: если группа атаки идёт вперёд, то оборонительная группа должна «поджимать» их сзади. И не будет никаких проблем. Нужно соблюдать компактность во всех линиях: команда не должна растягиваться на 50-60 метров по полю – это создаёт проблемы. А если играть компактно, в районе 30 метров на три линии – всё будет хорошо. И соперникам в таком случае убегать в свободные зоны будет особо и некуда.

Если в атаку пошло 4-5 человек, то остальные должны сзади их поджимать – тут всё очень просто. Нужно это выполнять на поле, и всё будет хорошо. В матче с Новой Зеландией у нас получалось это делать моментами. Но хотелось бы видеть это не только эпизодически, а на протяжении всей игры, и с каждым соперником.

- Следующий матч с Португалией. По тому что видели сегодня – мы готовы играть на хорошем уровне с ними?

- На основании того, как мы действовали сегодня – да, готовы. Команда готова играть с любым соперником, если они будут не эпизодически, а на протяжении всей игры показывать такой футбол: выбегать, показывать хорошее движение, поджимать защитой атакующую группу.

В сегодняшней игре просматривалась хорошая плотность, особенно в первом тайме – когда были ещё полны сил. Но это нужно показывать на протяжении всего матча. Этот командный темп нужно держать – а если кто-то просаживается физически – его нужно менять. В сборной у нас, так или иначе но все футболисты квалифицированные. И этот темп и высокий прессинг нужно держать до конца игры.

- Вы говорите о втором тайме, когда сборная России эпизодами садилась глубоко назад?

- Да, именно. Были эпизоды когда команда растягивалась, и не держала плотность игры. Тут и возникали свободные зоны, куда влезали соперники. Но с более квалифицированными командами удерживать такую картину будет сложнее.

- В оптимистично настроены на встречу с Португалией?

- Конечно смотрю на эту игру с оптимизмом: во-первых мы более мотивированы на результат. Ведь играем дома, и на матч приехали первые лица государства. Было видно что мотивация зашкаливает. При этом португальские футболисты провели тяжелый сезон. Особенно её лидеры – Криштиано уже сыграл порядка 70 игр за этот сезон.

Не нужно понимать меня неправильно: конечно же португальцы будут настроены на игру, но в силу ряда объективных причин, они могут быть менее мотивированы чем наши эти турниром. Понятно что многие наши футболисты также отыграли тяжелый чемпионат, но всё-таки мы играем дома. Мне кажется наша мотивация будет выше нежели у Португалии.
Теги: Сборная России сборная Новой Зеландии Герасименко
Сегодня, 22:25
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№2 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 23:01) #
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Поле было ОТЛИЧНОЕ и играли наши тоже на ОТЛИЧНО!!!
Молодцы!
Вот бы так всегда играть, ПОБЕЖДАТЬ и не пропускать!
Все играли ЗДОРОВО и выделить НЕКОГО!
Все сыграли на 10 баллов!
Смолов забил, но ведь без помощи других ему бы не удалось это сделать!
В этой игре все смотрелись ХОРОШО и СТАРАЛИСЬ.
Выделить персонально НЕКОГО!
Выделяю всех!!!
Два раза игрокам Новой Зеландии удавалось ВЫНЕСТИ мяч из своих пустых ворот, но на третий РАЗ это не удалось сделать.
И Слава Богу, что им не удалось вынести!
Россия ПОБЕДИЛА и это уже РАДУЕТ!
Поздравляю наших с ПОБЕДОЙ! Молодцы! Так держать! Играть и ПОБЕЖДАТЬ!!!
Поздравляю наших с ПОБЕДОЙ и с сухарём!
Молодцы! Так держать!
Играть, не пропускать и ПОБЕЖДАТЬ!!!
Выделяю Станислава Черчесова!
Хорошо подготовил сборную к этому матчу!
Самая лучшая игра Станислава Черчесова на посту главного тренера!
Желаем сборной и Станиславу Черчесову больших футбольных достижений! Ура!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 22:51) #
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Болеет за:
«Ростов»
мотивация зашкваривала?


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Регистрация: 1.03.2010
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