Львов укротили. Чилийцы вырывают победу у камерунцев

Кубок Конфедераций





Группа "В", 1 тур



Москва. Открытие Арена



Камерун 0-2 Чили

Проведя два совершенно разных тайма, победители Копа Америка все-таки сломили сопротивление чемпионов Африки.рассказывает о том, как Кубок конфедераций пришел в Москву.Явным фаворитом группы В называют сборную Германии, даже приехавшую к нам фактически вторым составом. Однако у чилийцев по этому поводу наверняка другое мнение.В последнее время "Ла Роха" вошла в число сильнейших на своем континенте, впервые в истории выиграла Копа Америка, а спустя год повторила этот успех. В составе коллектива, коим руководит бывший форвард сборной Испании Хуан Антонио Пицци, есть несколько звезд первой величины, и потому чилийцы, никогда ранее не выступавшие на Кубке конфедераций, отправлялись в Россию с явным намерением побороться за главный приз турнира.О Камеруне подобного не скажешь. Лучшие годы "неукротимых львов" остались позади, и сейчас у них нет ярких имен. Более того, накануне последнего Кубка африканских наций сразу несколько игроков отказались выступать за камерунскую сборную, и большинство из них в стан своей национальной команды так и не вернулось. Среди отказников следует особо выделить Матипа из "Ливерпуля" и Шупо-Мотинга, защищающего цвета "Шальке".Потому-то и выглядел большой неожиданностью триумф подшефных бельгийца Уго Брооса на КАНе, который они не выигрывали с 2002 года. В такой ситуации в воздухе повисал вопрос: действительно ли Камерун сможет составить конкуренцию сборной Чили? Ответ мог дать только отчетный поединок.Правда, положение "Ла Рохи" усложнялось двумя серьезнейшими пробоинами в составе. Обе были обусловлены повреждениями. Из-за них основной голкипер чилийской команды Клаудио Браво вообще остался сегодня вне игры, а находящийся в великолепной форме Алексис Санчес начал ее на скамейке запасных.Стартовал поединок так, что возникло полное ощущение: мы увидим разгром.В первой же атаке сборной Чили Варгас справа ворвался в штрафную и мощно пальнул в ближний угол. Ондоа до мяча не дотянулся, и на помощь ему пришла штанга, ударившись о которую, мяч затем угодил в ногу камерунского голкипера и улетел на угловой. Спустя несколько минут Фуэнсалида, получив мяч в зоне правого инсайда, очень классно перебросил его через оппонента, а затем пытался с носка поразить дальний угол, однако на этот раз Ондоа выручил свою команду. Секундная стрелка совершает еще пару оборотов, и вот уже чемпионы Африки с трудом прерывают острейший прострел на Видаля.Но минуте к 10-й запал "Ла Рохи" несколько спал, а подопечные Брооса сумели отвести игру чуть подальше от своих ворот. Более того, после грубейшей обрезки соперника они вполне могли выходить вперед. Абубакар, перехватив мяч на чужой половине поля, рванул к воротам Эрреры, вошел в штрафную и опасно пробил из-под защитника. Страж чилийских ворот отбил мяч, тот угодил в Хару и едва не срикошетил в сетку.Конечно, территориальный перевес подшефных Пицци невозможно было подвергнуть никакому сомнению. И моменты они продолжали создавать, однако теперь уже гораздо реже и совсем не с такой легкостью. Например, Ондоа справился с очень непростым дальним ударом Пуча, а заодно снял мяч с ноги у кого-то из соперников, когда тот уже готовился замкнуть прострел партнера. Спас Фабрис "неукротимых львов" и в эпизоде, когда Фуэнсалида, пытаясь обработать мяч, невольно катнул его под дальнюю штангу, откуда камерунскому вратарю и довелось его вытаскивать. А вот Варгасу уже никто не мог помешать после отличного паса Видаля, но Эдуардо промахнулся.Африканцы вперед ходили достаточно редко, хотя еще одна их контратака вполне могла завершиться чем-то интересным, если бы Муканджо вместо удара отдал бы правее на совершенно свободного партнера.А еще до перерыва были два не засчитанных гола. Вот только эмоции они вызвали совсем разные.На 17-й минуте Камерун подал штрафной, Эррера ошибся на выходе, и Нгаду-Нгаджуй головой послал мяч в сетку. Но еще до его удара прозвучал свисток Дамира Скомины, заметившего, как около линии штрафной откровенно валили Видаля.За считанные секунды до сигнала к "антракту" Артуро еще одной филигранной передачей вскрыл оборону противника, оставив Варгаса наедине с Ондоа, и на сей раз чилийский форвард не сплоховал, мягко перебросив мяч через голкипера.Подопечные Пицци уже успели как следует отпраздновать свой гол, и тут выяснилось, что Скомина решил обратиться за помощью к видеоассистенту, после рекомендации коего отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Варгаса. Сначала показалось, что помощник словенского рефери был неправ, однако впоследствии нам наглядно продемонстрировали, что совсем чуть-чуть во "вне игры" Эдуардо все-таки залез.Так дважды за сегодняшний день мы ощутили, как наступает новая эра в футболе – эра использования видеотехнологий.Трудно сказать, что происходило в обеих раздевалках во время перерыва, но на второй тайм вышли совершенно другие команды.Победители КАНа ничтоже сумняшеся взяли мяч под свой контроль и принялись накатывать волны атак на владения Эрреры. Нельзя сказать, что наступление Камеруна отличалось какой-то особенной остротой, но игру явно вели африканцы, тогда как у чилийцев перестало что-либо получаться.Вероятно, в другой ситуации Пицци поберег бы Санчеса, но матч потек в такое русло, что Алексис был просто необходим своему наставнику, и уже на 58-й минуте лондонский "канонир" ступил на газон "Открытие Арены".Впрочем, достаточно долгое время у главной звезды "Ла Рохи" ничего путного не выходило, а камерунцы даже заработали опасный штрафной, с коего Муканджо пробил чуть выше "девятки". Чилийцы же отметились лишь одной атакой. На ее финише экс-защитник "Краснодара" и "Терека" Адольф Тейку успел заблокировать удар Варгаса. Мяч ушел на угловой, после его подачи Эдуардо на ближней штанге сыграть не сумел, зато Исла достал мяч у дальней и каким-то чудом не попал головой в ворота метров с четырех!В первом тайме сборная Чили обязана была забивать, но не сделала этого. Во втором она выглядела хуже соперника, однако именно в таких условиях провела решающий гол. Организовали его как раз те, на кого поклонники чемпионов Южной Америки и возлагали основные надежды. Первая подача Санчеса с левого фланга не прошла, но мяч вернули Алексису, и на сей раз он направил его точно на голову Видалю, который не оставил шансов Ондоа."Неукротимые львы", конечно, ринулись вперед, пытаясь спасти встречу, но добились лишь острейшей контратаки соперника. Санчес убежал на свидание с вратарем, уложил его на газон, однако, пробивая в пустые ворота, умудрился попасть в защитника. Мяч отскочил к Варгасу, тот послал его в сетку, но тут же увидел поднятый флажок лайнсмена. Скомина снова обратился к своему помощнику, сидящему за монитором, и после краткой консультации указал на центр поля. На мой взгляд, все было сделано правильно, ибо никакого нарушения правил лично я там не увидел.Если брать весь матч в целом, то получился он почти равным. Но три очка достались чилийцы, и вполне может быть, что сегодня они выиграли битву за второе место. Впрочем, спешить с такими выводами уж точно нельзя, так что продолжаем следить за борьбой в группе В.Видаль, 81, Варгас, 90+2.Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Ангисса (Манджек, 89), Сиани (Нгамалё, 86), Джум, Муканджо, Абубакар, Бассогог.Эррера, Исла, Медель, Хара, Фуэнсалида (Валенсия, 64), Видаль, Босежур, Арангис (Сильва, 71), Диас, Варгас, Пуч (Санчес, 58).Хара, 66.