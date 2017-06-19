Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ростов" отдал форварда Нику Качараву в аренду в польскую "Корону"

Нападающий "Ростова" Ника Качарава перешел в польскую "Корону" на правах аренды, передает пресс-служба клуба. Срок договора с 23-летним форвардом составит один сезон.

В прошлом сезоне грузинский нападающий также на правах аренды выступал за кипрский "Этникос". Контракт Карачавы с "Ростовом" действует до лета 2018 года.


Источник
Теги: Ростов
Сегодня, 10:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.