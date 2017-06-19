"Ростов" отдал форварда Нику Качараву в аренду в польскую "Корону"

Нападающий "Ростова" Ника Качарава перешел в польскую "Корону" на правах аренды, передает пресс-служба клуба. Срок договора с 23-летним форвардом составит один сезон.В прошлом сезоне грузинский нападающий также на правах аренды выступал за кипрский "Этникос". Контракт Карачавы с "Ростовом" действует до лета 2018 года.