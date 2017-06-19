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Дубль Дидье Дрогба помог "Финиксу" избежать поражения в матче лиги ЮСЛ

Дидье Дрогба оформил дубль за "Финикс" и спас свою команду от поражения в игре против "Своуп Парк" в матче регулярного чемпионата ЮСЛ, второго по силе дивизиона в Северной Америке. "Финикс" идет на 10-м месте в таблице.

ЮСЛ. Регулярный чемпионат

"Своуп Парк" (Канзас-Сити) – "Финикс" (Финикс) – 2:2

Голы: Оливейра, 26 (с пенальти). Селбол, 62 (с пенальти) – Дрогба, 57. 89 (с пенальти)
Теги: Дрогба
Сегодня, 10:46
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