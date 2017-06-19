Дубль Дидье Дрогба помог "Финиксу" избежать поражения в матче лиги ЮСЛ

Дидье Дрогба оформил дубль за "Финикс" и спас свою команду от поражения в игре против "Своуп Парк" в матче регулярного чемпионата ЮСЛ, второго по силе дивизиона в Северной Америке. "Финикс" идет на 10-м месте в таблице.ЮСЛ. Регулярный чемпионатГолы: Оливейра, 26 (с пенальти). Селбол, 62 (с пенальти) – Дрогба, 57. 89 (с пенальти)