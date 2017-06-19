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Игорь Албин: "Крестовский" далеко не самый дорогой стадион в мире
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказал мнение о стоимости стадиона "Санкт-Петербург".
"Стоимость стадиона я считаю адекватной, потому что это многофункциональный спортивный комплекс.
Во-вторых, его можно эксплуатировать круглый год. На нём можно проводить любые спортивные и неспортивные мероприятия: можно играть в хоккей, можно плавать, можно устраивать мотошоу, ну и играть в футбол. А по поводу цены могу заверить, что это далеко не самый дорогой стадион в мире", — цитирует Албина "Фонтанка".
"Стоимость стадиона я считаю адекватной, потому что это многофункциональный спортивный комплекс.
Во-вторых, его можно эксплуатировать круглый год. На нём можно проводить любые спортивные и неспортивные мероприятия: можно играть в хоккей, можно плавать, можно устраивать мотошоу, ну и играть в футбол. А по поводу цены могу заверить, что это далеко не самый дорогой стадион в мире", — цитирует Албина "Фонтанка".
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