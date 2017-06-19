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Игорь Албин: "Крестовский" далеко не самый дорогой стадион в мире

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказал мнение о стоимости стадиона "Санкт-Петербург".

"Стоимость стадиона я считаю адекватной, потому что это многофункциональный спортивный комплекс.

Во-вторых, его можно эксплуатировать круглый год. На нём можно проводить любые спортивные и неспортивные мероприятия: можно играть в хоккей, можно плавать, можно устраивать мотошоу, ну и играть в футбол. А по поводу цены могу заверить, что это далеко не самый дорогой стадион в мире", — цитирует Албина "Фонтанка".
Теги: Албин
Сегодня, 19:36
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№36 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
smile Спасибо, что экономили...
Регистрация: 6.01.2008
№35 Написал: петя365 (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Allsanya
все в курсе, что на этом пастбище наворовано очень много бабла, тогда делайте выводы, кто это делал!!

Разве кто нибудь не знают, кто это делал и делает ?
Регистрация: 7.05.2017
№34 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 21:02) #
  • +4
  •  (6)

Ого, значит есть, куда стремиться!! Если этот упырь заявляет, что цена адекватна, но при этом, все в курсе, что на этом пастбище наворовано очень много бабла, тогда делайте выводы, кто это делал!!
Регистрация: 17.12.2015
№33 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (3)

И еще одна достопримечательность данной арены, замена газона раз в три месяца.
Регистрация: 2.03.2017
№32 Написал: ROOY (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (8)

зато самый ху*вый
Регистрация: 13.03.2017
№31 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:35) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
контрольный

"Думаю, мы еще больше удивимся, узнав цифры про новый стадион "Динамо". Эта арена по стоимости превысит "Крестовский". По моим данным, которым я верю, надеюсь, меня не обманули, стоимость стадиона "Динамо" уже составляет 1,5 миллиарда евро. "Крестовский" оценивается в 1 миллиард", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Понятное дело, что в Москве сделают вид, что ничего такого не было и эту тему мусолить, как в случае с Питером, не будут
Регистрация: 20.07.2009
№30 Написал: Todd (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Конечно не самый дорогой на него ушло лишь процентов 20. остальное осело в карманах того же Албина ко.


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Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№29 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
чую, опять денег попросят..))
Регистрация: 19.05.2015
№28 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:29) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
как не странно, но он прав. Самый дорогой Уэмбли
Регистрация: 20.07.2009
№27 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:24) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот мразота


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№26 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
[quoteИГОРЬ АЛБИН: "КРЕСТОВСКИЙ" ДАЛЕКО НЕ САМЫЙ ДОРОГОЙ СТАДИОН В МИРЕ, А ЖАЛЬ"][/quote]
Регистрация: 12.07.2014
№25 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:16) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
satisfied занятный тип! Сам понимает, что врёт не убедительно, но всё равно врёт, вот молодец!!! satisfied satisfied
Регистрация: 1.06.2017
№24 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:14) #
  • -1
  •  (5)

ИГОРЬ АЛБИН: "КРЕСТОВСКИЙ" ДАЛЕКО НЕ САМЫЙ ДОРОГОЙ СТАДИОН В МИРЕ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказал мнение о стоимости стадиона "Санкт-Петербург".

Всё таки, как этот стадион называется?
"Крестовский", как в заглавии заметки, или - "Санкт-Петербург"? flushed
Или речь о разных стадионах - возведённом и ещё только спроектированном - идёт?
Регистрация: 6.08.2008
№23 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, успокоил, а мы-то думали почему так долго строили, думали все деньги пилили, а их ,оказывается, не так много и выделили.
Регистрация: 20.03.2014
№22 Написал: mustang (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
значит украли в десять раз больше
Регистрация: 23.12.2015
№21 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: Албинl
это далеко не самый дорогой стадион в мире
Ну да. Еще ведь Лужники есть. Там коллеги "с московским" размахом.
Регистрация: 12.11.2007
№20 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 20:08) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Так он же СЛЮНЯЕВ! Ахахаххаха


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№19 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:08) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Он_вам_не_димон
Лишь бы не было войны?;)

Лишь бы не было даунов вроде тебя.
Регистрация: 19.03.2010
№18 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:07) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
А по поводу цены могу заверить, что это далеко не самый дорогой стадион в мире

Ну, по масштабу распила - точно самый дорогой....

Цитата: Sergeevich
Как будто специально бесит народ....

Он просто не понимает, что это такое - НАРОД? smirk
Регистрация: 24.09.2013
№17 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Он_вам_не_димон
Я только пощу свой коммент и получаю -2 - -3 сразу) админы не спят)))

Кандидат в небесную сотню, исчезни.

Лишь бы не было войны?;)


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:06) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Да знают все, просто долго строили.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
О чем говорить? 70% жителей рф не имеют загранпаспорта. Они вообще не представляют как выглядит заграница (не говоря о том уж, как живется заграницей..)...


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Он_вам_не_димон
Я только пощу свой коммент и получаю -2 - -3 сразу) админы не спят)))

Кандидат в небесную сотню, исчезни.
Регистрация: 19.03.2010
№13 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 20:02) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
когда уже он закроет рот!Просто редкостный и тупой человек

Никогда... Мы тут сетевые хомячки по сравнению с армией бабулек....


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№12 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 20:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
когда уже он закроет рот!Просто редкостный и тупой человек


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
откуда ты это взял? там уже места нет! и ледовый уже есть ...очень даже классный!

https://kudago.com/spb/news/l
edovyj-dvorec-ukrasit-krestov
skij-ostrov993/


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№10 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 19:58) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Я только пощу свой коммент и получаю -2 - -3 сразу) админы не спят)))


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№9 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:58) #
  • +3
  •  (11)

Кто бы сомневался, всего-то: откатная поляна, откатной бассейн, откатной каток, откатной мотодром. И бандитская крыша, кстати, совсем не дорого.
Регистрация: 30.08.2008
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: avnik

Ледовый дворец украсит Крестовский остров
Новый спорткомплекс построят недалеко от «Зенит-Арены», что позволит вывести интерес к хоккею и другим «ледовым» видам спорта на существенно другой уровень.

откуда ты это взял? там уже места нет! и ледовый уже есть ...очень даже классный!
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
и что?а зенытик далеко не самый популярный клуб в России.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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