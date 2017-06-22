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Главный тренер сборной Мексики: в матче с Россией настраиваемся только на победу

Главный тренер сборной Мексики Хуан Осорио прокомментировал победу над Новой Зеландией (2:1) и рассказал о настрое на поединок с Россией.

"Мы понимаем, что матч с командой России будет очень сложным. Тем более, вашу команду будет поддерживать весь стадион. Но мы всегда играем в атакующий футбол, и не собираемся изменять своим принципам. Настраиваемся только на победу, и никто даже не думает о том, что нас устраивает ничья.

Я прошу у всех прощения, что вышел из себя в первом тайме, потерял контроль над собой. Я не должен был себя так вести. Нам нужно уважать друг друга. Я по-прежнему считаю, что нечестно было бить по воротам после падения Сальседо. Я кричал, чтобы игру остановили. Но ничего не произошло.

Впрочем, я хочу сказать, что ассистент сборной Новой Зеландии тоже виноват в эпизоде. Я слышал от него оскорбления, которые он произнес на испанском языке. Повторить их здесь я просто не имею права. Поверьте, было, мягко говоря, не слишком культурно. Пусть это останется на его совести", – передает слова Осорио "Р-Спорт".
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 09:39
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:01) #
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online

с таким тренером, как у нас, могут и на победу, хоть и ничейки хватит
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
У нашей сборной из года в год, последняя игра - всегда является последним шансом, как сказал Гильерме, и как сказал на другой ветке умный человек, играть надо не только до последней минуты матча, но и с первой. От себя добавлю (а не xyи пинать 80 минут). Но, к сожалению, для этих ребят результат известен заранее (ибо выше головы они не прыгнут: с мячом работать не умеют, думать не умеют, так еще психика не на месте, вот желание на сотую процента поднялось уже).
Регистрация: 9.11.2010
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