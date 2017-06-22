Сергей Кирьяков: Если с Мексикой сыграем как во втором тайме с Португалией – положительный результат будет нам по силам

Экс-нападающий «Динамо» (Москва), «Карлсруэ» и «Гамбурга» (Германия) а также сборных СССР и России, экс-наставник юношеской сборной России и тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью порталу Rusfootball.info прокомментировал результат встречи сборных России и Португалии- Понятно, что в первом тайме мы больше оборонялись. Думаю, что эта стратегия была изначальна выбрана тренерским штабом. Ведь мы играем против лучшей сборной Европы, в составе которой один из лучших футболистов в мире. Соответственно, в таких играх с первых минут большее внимание уделяется обороне.У нас были попытки организовать быстрые атаки, были, пусть и немного, попытки что-то сделать в позиционных атаках. Но быть может что ребята через чур уважали соперника, что не позволило им действовать более агрессивно.Ну и схема 5-4-1, естественно, что больше ориентирована на оборонительные действия. А во втором тайме, когда ты проигрываешь, понятно, что нужны изменения. И мы видели перестановки, что позволили играть в более атакующий футбол.Скажу честно: в середине второго тайма были очень хорошие кусочки футбола, когда быстрые атаки идут неплохо, и позиционные атаки доводились до логичного завершения: или прострел с фланга, или проникающая передача. Правда в этом компоненте сегодня мы больше обычного ошибались. А потому и не достигли множества опасных моментов у ворот соперника.В итоге да, мы проиграли, но во втором тайме команда оставила хорошее впечатление о себе. Было видно что после игры и сами наши игроки пошли к зрителями, и болельщики были довольны тем, что увидели во втором тайме.В какой-то степени это обнадёживает и наводит на хорошие мысли в предверии следующего матча: да, мы проиграли матч. Но у нас ещё впереди встреча с Мексикой, и если тут сыграем на том-же уровне, что во втором тайме против Португалии – нам будет по силам добиться положительного результата.- С одной стороны – да. Но с другой, он спас команду, когда Португалия могла забить и второй мяч. Можно судить и так и этак. Но в любом случае Акинфеев это вратарь хорошего уровня, и, думаю, в ближайших матчах он ещё явно покажет свой класс.- Скажем так: часть вины Кудряшова тут есть. Передача была такой, что Акинфееву сложно тут предъявлять претензии. Подача в штрафную была достаточно сильной, и по хорошей траектории. Может быть тут и ошибка Кудряшова, но пас, скажем честно – был очень хорош. Как говорится передача опустилась именно туда, куда нужно, попав прямо в голову Рональдо.А с Криштиано понятно, что он часто решает моменты. А подобные – обычно превращает в голы.- Нет, ну конечно, разница в классе бросалась в глаза. Однозначно что в классе такой команде как сборная Португалии мы уступаем. И на это нужно делать определённую скидку: мы не имеем права ждать и требовать чего-то определённого во встречах с такими командами. Да, мы надеемся что наши игроки проявят характер, и будут биться на равных. Но всё равно, даже невооружённым взглядом, была видна разница в классе игроков сборной Португалии и России. Поэтому что тут ещё говорить то?Исходя из этого делаем выводы что смотрелись достойно. И в середине второго тайма, когда мы в середине поля доминировали и владели преимуществом – создали пару неплохих моментов. И если бы мы там забили, то, конечно, могли бы рассчитывать на большее. А так, если ты пропускаешь в матчах с такими командами в первом тайме, потом очень тяжело переломить ход игры.Но в любом случае наша команда достойно сыграла и смотрелась в этой встрече.- Конечно, против таких защитников игр у наших футболистов очень мало: и у Смолова, и у других атакующих игроков. Уровень обороны виден: это лучшая команда в Европе. Возможно что на этом фоне наши где-то перегорели, где-то и коленки дрожали.Но посмотреть, чего ты стоишь на этом уровне, проверить себя – уже достаточно хорошая школа. Если брать в частности Смолова, то для него это встреча, в которой он имел несколько неплохих эпизодов, но не смог ими воспользоваться. Это опыт, и он пойдёт ему на пользу.Следующий матч с Мексикой будет сложным. Это команда очень хорошего уровня, но уровень игроков обороны не столь высок, как у защитников сборной Португалии – и тут наши нападающие смогут себя проявить. Это касается не только Смолова, но и Бухарова и Полоза.