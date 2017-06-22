Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:45
Кирилл Дементьев: Канделаки продавливала уход Карпина в "Арсенал" из-за его высокой зарплаты (3)
Кирилл Дементьев: Канделаки продавливала уход Карпина в "Арсенал" из-за его высокой зарплаты (3)
13:31
Сергей Кирьяков: Если с Мексикой сыграем как во втором тайме с Португалией – положительный результат будет нам по силам (6)
Сергей Кирьяков: Если с Мексикой сыграем как во втором тайме с Португалией – положительный результат будет нам по силам (6)
12:42
Более трех тысяч иностранных болельщиков воспользовались бесплатным проездом между городами КК-2017 (4)
Более трех тысяч иностранных болельщиков воспользовались бесплатным проездом между городами КК-2017 (4)
Вчера 23:46
Джанлуиджи Доннарумма на следующий сезон останется в "Милане" и летом станет свободным агентом (5)
Джанлуиджи Доннарумма на следующий сезон останется в "Милане" и летом станет свободным агентом (5)
Вчера 23:27
Себастьен Де Майо стал игроком "Болоньи"
Себастьен Де Майо стал игроком "Болоньи"
Вчера 23:25
Анзор Кавазашвили: федерация нашего футбола думает, как снять лимит на легионеров, а мы опять останемся в заднице (12)
Анзор Кавазашвили: федерация нашего футбола думает, как снять лимит на легионеров, а мы опять останемся в заднице (12)
Вчера 23:20
Валерий Карпин: надеялся, что будет как минимум ничья (6)
Валерий Карпин: надеялся, что будет как минимум ничья (6)
Вчера 23:13
Дмитрий Булыкин: а вы хотели, чтобы мы сейчас на одном уровне с чемпионами Европы смотрелись? (11)
Дмитрий Булыкин: а вы хотели, чтобы мы сейчас на одном уровне с чемпионами Европы смотрелись? (11)
Вчера 22:40
Йоан Молло: когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов (6)
Йоан Молло: когда ты хочешь играть в "Зените", нужно выкладываться на двести процентов (6)
Вчера 22:22
Роберто Манчини: для первого матча всё нормально (1)
Роберто Манчини: для первого матча всё нормально (1)
Вчера 22:20
Денис Глушаков: жизнь продолжается, надо двигаться вперёд (5)
Денис Глушаков: жизнь продолжается, надо двигаться вперёд (5)
Вчера 21:49
Валерий Рейнгольд: во 2-м тайме наши прибавили в движении, но всё равно создали только 1 момент (2)
Валерий Рейнгольд: во 2-м тайме наши прибавили в движении, но всё равно создали только 1 момент (2)
Сергей Кирьяков: Если с Мексикой сыграем как во втором тайме с Португалией – положительный результат будет нам по силам
Экс-нападающий «Динамо» (Москва), «Карлсруэ» и «Гамбурга» (Германия) а также сборных СССР и России, экс-наставник юношеской сборной России и тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью порталу Rusfootball.info прокомментировал результат встречи сборных России и Португалии
- Игра началась в ожидаемом для вас стиле, или же слишком в оборонительном стиле от нашей сборной?
- Понятно, что в первом тайме мы больше оборонялись. Думаю, что эта стратегия была изначальна выбрана тренерским штабом. Ведь мы играем против лучшей сборной Европы, в составе которой один из лучших футболистов в мире. Соответственно, в таких играх с первых минут большее внимание уделяется обороне.
У нас были попытки организовать быстрые атаки, были, пусть и немного, попытки что-то сделать в позиционных атаках. Но быть может что ребята через чур уважали соперника, что не позволило им действовать более агрессивно.
Ну и схема 5-4-1, естественно, что больше ориентирована на оборонительные действия. А во втором тайме, когда ты проигрываешь, понятно, что нужны изменения. И мы видели перестановки, что позволили играть в более атакующий футбол.
Скажу честно: в середине второго тайма были очень хорошие кусочки футбола, когда быстрые атаки идут неплохо, и позиционные атаки доводились до логичного завершения: или прострел с фланга, или проникающая передача. Правда в этом компоненте сегодня мы больше обычного ошибались. А потому и не достигли множества опасных моментов у ворот соперника.
В итоге да, мы проиграли, но во втором тайме команда оставила хорошее впечатление о себе. Было видно что после игры и сами наши игроки пошли к зрителями, и болельщики были довольны тем, что увидели во втором тайме.
В какой-то степени это обнадёживает и наводит на хорошие мысли в предверии следующего матча: да, мы проиграли матч. Но у нас ещё впереди встреча с Мексикой, и если тут сыграем на том-же уровне, что во втором тайме против Португалии – нам будет по силам добиться положительного результата.
- Не могу не спросить о игре Акинфеева: во всех его трёх выходах были как-минимум, если не ошибки то помарки.
- С одной стороны – да. Но с другой, он спас команду, когда Португалия могла забить и второй мяч. Можно судить и так и этак. Но в любом случае Акинфеев это вратарь хорошего уровня, и, думаю, в ближайших матчах он ещё явно покажет свой класс.
- В пропущенном мяче была больше ошибка Акинфеева, что оказался в полупозищии? Кудряшова, что дал сыграть Криштиано за своей спиной, или других защитников что это допустили?
- Скажем так: часть вины Кудряшова тут есть. Передача была такой, что Акинфееву сложно тут предъявлять претензии. Подача в штрафную была достаточно сильной, и по хорошей траектории. Может быть тут и ошибка Кудряшова, но пас, скажем честно – был очень хорош. Как говорится передача опустилась именно туда, куда нужно, попав прямо в голову Рональдо.
А с Криштиано понятно, что он часто решает моменты. А подобные – обычно превращает в голы.
- В ряде эпизодов даже во втором тайме, складывалось ощущение, что даже имея на участке поля преимущество по численности, и даже владея мячом – словно не было у нашей команды той уверенности, что была видна в моменты, когда с мячом работали португальцы…
- Нет, ну конечно, разница в классе бросалась в глаза. Однозначно что в классе такой команде как сборная Португалии мы уступаем. И на это нужно делать определённую скидку: мы не имеем права ждать и требовать чего-то определённого во встречах с такими командами. Да, мы надеемся что наши игроки проявят характер, и будут биться на равных. Но всё равно, даже невооружённым взглядом, была видна разница в классе игроков сборной Португалии и России. Поэтому что тут ещё говорить то?
Исходя из этого делаем выводы что смотрелись достойно. И в середине второго тайма, когда мы в середине поля доминировали и владели преимуществом – создали пару неплохих моментов. И если бы мы там забили, то, конечно, могли бы рассчитывать на большее. А так, если ты пропускаешь в матчах с такими командами в первом тайме, потом очень тяжело переломить ход игры.
Но в любом случае наша команда достойно сыграла и смотрелась в этой встрече.
- У Смолова был ряд моментов, но он не попадал по воротам. Аналогичное можно сказать и о нескольких моментах у других игроков. Правильно ли утверждать что это связано с тем, что наши атакующие игроки просто не привыкли играть под таким уровнем давления со стороны защитников, и редко с таким сталкиваются?
- Конечно, против таких защитников игр у наших футболистов очень мало: и у Смолова, и у других атакующих игроков. Уровень обороны виден: это лучшая команда в Европе. Возможно что на этом фоне наши где-то перегорели, где-то и коленки дрожали.
Но посмотреть, чего ты стоишь на этом уровне, проверить себя – уже достаточно хорошая школа. Если брать в частности Смолова, то для него это встреча, в которой он имел несколько неплохих эпизодов, но не смог ими воспользоваться. Это опыт, и он пойдёт ему на пользу.
Следующий матч с Мексикой будет сложным. Это команда очень хорошего уровня, но уровень игроков обороны не столь высок, как у защитников сборной Португалии – и тут наши нападающие смогут себя проявить. Это касается не только Смолова, но и Бухарова и Полоза.
- Игра началась в ожидаемом для вас стиле, или же слишком в оборонительном стиле от нашей сборной?
- Понятно, что в первом тайме мы больше оборонялись. Думаю, что эта стратегия была изначальна выбрана тренерским штабом. Ведь мы играем против лучшей сборной Европы, в составе которой один из лучших футболистов в мире. Соответственно, в таких играх с первых минут большее внимание уделяется обороне.
У нас были попытки организовать быстрые атаки, были, пусть и немного, попытки что-то сделать в позиционных атаках. Но быть может что ребята через чур уважали соперника, что не позволило им действовать более агрессивно.
Ну и схема 5-4-1, естественно, что больше ориентирована на оборонительные действия. А во втором тайме, когда ты проигрываешь, понятно, что нужны изменения. И мы видели перестановки, что позволили играть в более атакующий футбол.
Скажу честно: в середине второго тайма были очень хорошие кусочки футбола, когда быстрые атаки идут неплохо, и позиционные атаки доводились до логичного завершения: или прострел с фланга, или проникающая передача. Правда в этом компоненте сегодня мы больше обычного ошибались. А потому и не достигли множества опасных моментов у ворот соперника.
В итоге да, мы проиграли, но во втором тайме команда оставила хорошее впечатление о себе. Было видно что после игры и сами наши игроки пошли к зрителями, и болельщики были довольны тем, что увидели во втором тайме.
В какой-то степени это обнадёживает и наводит на хорошие мысли в предверии следующего матча: да, мы проиграли матч. Но у нас ещё впереди встреча с Мексикой, и если тут сыграем на том-же уровне, что во втором тайме против Португалии – нам будет по силам добиться положительного результата.
- Не могу не спросить о игре Акинфеева: во всех его трёх выходах были как-минимум, если не ошибки то помарки.
- С одной стороны – да. Но с другой, он спас команду, когда Португалия могла забить и второй мяч. Можно судить и так и этак. Но в любом случае Акинфеев это вратарь хорошего уровня, и, думаю, в ближайших матчах он ещё явно покажет свой класс.
- В пропущенном мяче была больше ошибка Акинфеева, что оказался в полупозищии? Кудряшова, что дал сыграть Криштиано за своей спиной, или других защитников что это допустили?
- Скажем так: часть вины Кудряшова тут есть. Передача была такой, что Акинфееву сложно тут предъявлять претензии. Подача в штрафную была достаточно сильной, и по хорошей траектории. Может быть тут и ошибка Кудряшова, но пас, скажем честно – был очень хорош. Как говорится передача опустилась именно туда, куда нужно, попав прямо в голову Рональдо.
А с Криштиано понятно, что он часто решает моменты. А подобные – обычно превращает в голы.
- В ряде эпизодов даже во втором тайме, складывалось ощущение, что даже имея на участке поля преимущество по численности, и даже владея мячом – словно не было у нашей команды той уверенности, что была видна в моменты, когда с мячом работали португальцы…
- Нет, ну конечно, разница в классе бросалась в глаза. Однозначно что в классе такой команде как сборная Португалии мы уступаем. И на это нужно делать определённую скидку: мы не имеем права ждать и требовать чего-то определённого во встречах с такими командами. Да, мы надеемся что наши игроки проявят характер, и будут биться на равных. Но всё равно, даже невооружённым взглядом, была видна разница в классе игроков сборной Португалии и России. Поэтому что тут ещё говорить то?
Исходя из этого делаем выводы что смотрелись достойно. И в середине второго тайма, когда мы в середине поля доминировали и владели преимуществом – создали пару неплохих моментов. И если бы мы там забили, то, конечно, могли бы рассчитывать на большее. А так, если ты пропускаешь в матчах с такими командами в первом тайме, потом очень тяжело переломить ход игры.
Но в любом случае наша команда достойно сыграла и смотрелась в этой встрече.
- У Смолова был ряд моментов, но он не попадал по воротам. Аналогичное можно сказать и о нескольких моментах у других игроков. Правильно ли утверждать что это связано с тем, что наши атакующие игроки просто не привыкли играть под таким уровнем давления со стороны защитников, и редко с таким сталкиваются?
- Конечно, против таких защитников игр у наших футболистов очень мало: и у Смолова, и у других атакующих игроков. Уровень обороны виден: это лучшая команда в Европе. Возможно что на этом фоне наши где-то перегорели, где-то и коленки дрожали.
Но посмотреть, чего ты стоишь на этом уровне, проверить себя – уже достаточно хорошая школа. Если брать в частности Смолова, то для него это встреча, в которой он имел несколько неплохих эпизодов, но не смог ими воспользоваться. Это опыт, и он пойдёт ему на пользу.
Следующий матч с Мексикой будет сложным. Это команда очень хорошего уровня, но уровень игроков обороны не столь высок, как у защитников сборной Португалии – и тут наши нападающие смогут себя проявить. Это касается не только Смолова, но и Бухарова и Полоза.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.