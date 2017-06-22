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Сергей Кирьяков: Если с Мексикой сыграем как во втором тайме с Португалией – положительный результат будет нам по силам

Сергей Кирьяков: Если с Мексикой сыграем как во втором тайме с Португалией – положительный результат будет нам по силам Экс-нападающий «Динамо» (Москва), «Карлсруэ» и «Гамбурга» (Германия) а также сборных СССР и России, экс-наставник юношеской сборной России и тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью порталу Rusfootball.info прокомментировал результат встречи сборных России и Португалии

- Игра началась в ожидаемом для вас стиле, или же слишком в оборонительном стиле от нашей сборной?

- Понятно, что в первом тайме мы больше оборонялись. Думаю, что эта стратегия была изначальна выбрана тренерским штабом. Ведь мы играем против лучшей сборной Европы, в составе которой один из лучших футболистов в мире. Соответственно, в таких играх с первых минут большее внимание уделяется обороне.

У нас были попытки организовать быстрые атаки, были, пусть и немного, попытки что-то сделать в позиционных атаках. Но быть может что ребята через чур уважали соперника, что не позволило им действовать более агрессивно.

Ну и схема 5-4-1, естественно, что больше ориентирована на оборонительные действия. А во втором тайме, когда ты проигрываешь, понятно, что нужны изменения. И мы видели перестановки, что позволили играть в более атакующий футбол.

Скажу честно: в середине второго тайма были очень хорошие кусочки футбола, когда быстрые атаки идут неплохо, и позиционные атаки доводились до логичного завершения: или прострел с фланга, или проникающая передача. Правда в этом компоненте сегодня мы больше обычного ошибались. А потому и не достигли множества опасных моментов у ворот соперника.

В итоге да, мы проиграли, но во втором тайме команда оставила хорошее впечатление о себе. Было видно что после игры и сами наши игроки пошли к зрителями, и болельщики были довольны тем, что увидели во втором тайме.

В какой-то степени это обнадёживает и наводит на хорошие мысли в предверии следующего матча: да, мы проиграли матч. Но у нас ещё впереди встреча с Мексикой, и если тут сыграем на том-же уровне, что во втором тайме против Португалии – нам будет по силам добиться положительного результата.

- Не могу не спросить о игре Акинфеева: во всех его трёх выходах были как-минимум, если не ошибки то помарки.

- С одной стороны – да. Но с другой, он спас команду, когда Португалия могла забить и второй мяч. Можно судить и так и этак. Но в любом случае Акинфеев это вратарь хорошего уровня, и, думаю, в ближайших матчах он ещё явно покажет свой класс.

- В пропущенном мяче была больше ошибка Акинфеева, что оказался в полупозищии? Кудряшова, что дал сыграть Криштиано за своей спиной, или других защитников что это допустили?

- Скажем так: часть вины Кудряшова тут есть. Передача была такой, что Акинфееву сложно тут предъявлять претензии. Подача в штрафную была достаточно сильной, и по хорошей траектории. Может быть тут и ошибка Кудряшова, но пас, скажем честно – был очень хорош. Как говорится передача опустилась именно туда, куда нужно, попав прямо в голову Рональдо.

А с Криштиано понятно, что он часто решает моменты. А подобные – обычно превращает в голы.

- В ряде эпизодов даже во втором тайме, складывалось ощущение, что даже имея на участке поля преимущество по численности, и даже владея мячом – словно не было у нашей команды той уверенности, что была видна в моменты, когда с мячом работали португальцы…

- Нет, ну конечно, разница в классе бросалась в глаза. Однозначно что в классе такой команде как сборная Португалии мы уступаем. И на это нужно делать определённую скидку: мы не имеем права ждать и требовать чего-то определённого во встречах с такими командами. Да, мы надеемся что наши игроки проявят характер, и будут биться на равных. Но всё равно, даже невооружённым взглядом, была видна разница в классе игроков сборной Португалии и России. Поэтому что тут ещё говорить то?

Исходя из этого делаем выводы что смотрелись достойно. И в середине второго тайма, когда мы в середине поля доминировали и владели преимуществом – создали пару неплохих моментов. И если бы мы там забили, то, конечно, могли бы рассчитывать на большее. А так, если ты пропускаешь в матчах с такими командами в первом тайме, потом очень тяжело переломить ход игры.

Но в любом случае наша команда достойно сыграла и смотрелась в этой встрече.

- У Смолова был ряд моментов, но он не попадал по воротам. Аналогичное можно сказать и о нескольких моментах у других игроков. Правильно ли утверждать что это связано с тем, что наши атакующие игроки просто не привыкли играть под таким уровнем давления со стороны защитников, и редко с таким сталкиваются?

- Конечно, против таких защитников игр у наших футболистов очень мало: и у Смолова, и у других атакующих игроков. Уровень обороны виден: это лучшая команда в Европе. Возможно что на этом фоне наши где-то перегорели, где-то и коленки дрожали.

Но посмотреть, чего ты стоишь на этом уровне, проверить себя – уже достаточно хорошая школа. Если брать в частности Смолова, то для него это встреча, в которой он имел несколько неплохих эпизодов, но не смог ими воспользоваться. Это опыт, и он пойдёт ему на пользу.

Следующий матч с Мексикой будет сложным. Это команда очень хорошего уровня, но уровень игроков обороны не столь высок, как у защитников сборной Португалии – и тут наши нападающие смогут себя проявить. Это касается не только Смолова, но и Бухарова и Полоза.
Теги: Сборная России Сборная Португалии Кирьяков
Сегодня, 13:31
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(0)
№6 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ни х-я нам не по силам, про-бём как положено. Счёт зависит от того, сколько захочет нам Мексика мячей заколотить. А футбольный "гений" Мутко опять будет п-ть, что мы на правильном пути smile
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Во втором тайме нашим просто повезло,три гола как минимум должны были быть в сетке нашей сборной...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№4 Написал: Долго (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ноль ударов в створ! И рукожоп в раме. На этом все


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (1)

Где это чудо откопали. Нашли у кого интервью брать.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нуну...))))


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Опять берем какие-то отрезки игры и по ним строи свои выводы и предположения. Самим не надоело?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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