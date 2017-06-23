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Маркиньос: не думаю, что Верратти уйдет из "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Маркиньос хочет, чтобы полузащитник Марко Верратти остался в команде.

"Я много слышал о возможном уходе Верратти, но не верю этим слухам. Марко никогда не говорил, что собирается уходить. Он является классным игроком и крайне важен для нашего проекта. Я рекомендую ему остаться в клубе. Не думаю, что Верратти уйдет.

Люди думали, что "ПСЖ" будет легко выигрывать все трофеи, но таков футбол. У нас сильная команда, которая делает выводы из своих ошибок. Мы обязательно достигнем поставленных целей", - цитирует Маркиньоса Football Italia.
Теги: ПСЖ Верратти
Сегодня, 20:18
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