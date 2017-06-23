Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:27
Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов (1)
Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов (1)
18:32
Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров (25)
Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров (25)
16:08
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (42)
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (42)
15:12
Роман Зобнин: все по плану (видео) (3)
Роман Зобнин: все по плану (видео) (3)
14:43
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (3)
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (3)
12:55
Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят (8)
Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят (8)
Маркиньос: не думаю, что Верратти уйдет из "ПСЖ"
Защитник "ПСЖ" Маркиньос хочет, чтобы полузащитник Марко Верратти остался в команде.
"Я много слышал о возможном уходе Верратти, но не верю этим слухам. Марко никогда не говорил, что собирается уходить. Он является классным игроком и крайне важен для нашего проекта. Я рекомендую ему остаться в клубе. Не думаю, что Верратти уйдет.
Люди думали, что "ПСЖ" будет легко выигрывать все трофеи, но таков футбол. У нас сильная команда, которая делает выводы из своих ошибок. Мы обязательно достигнем поставленных целей", - цитирует Маркиньоса Football Italia.
"Я много слышал о возможном уходе Верратти, но не верю этим слухам. Марко никогда не говорил, что собирается уходить. Он является классным игроком и крайне важен для нашего проекта. Я рекомендую ему остаться в клубе. Не думаю, что Верратти уйдет.
Люди думали, что "ПСЖ" будет легко выигрывать все трофеи, но таков футбол. У нас сильная команда, которая делает выводы из своих ошибок. Мы обязательно достигнем поставленных целей", - цитирует Маркиньоса Football Italia.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.