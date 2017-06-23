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"Бешикташ" ведет переговоры с Пепе

"Бешикташ" хочет заключить контракт с защитником "Реала" Пепе, сообщает AS.

Напомним, что 34-летний Пепе покинет "Реал" с первого июля и станет свободным агентом.
Теги: Пепе Реал Бешикташ Трансферы
Сегодня, 21:56
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