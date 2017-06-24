Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать

Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно решения руководства ФК "Сочи" сделать перерыв на один сезон.

"Это прямо школа Станиславского и Немировича-Данченко. Руководители клуба взяли мхатовскую паузу на целый год, хотя мы просили их этого не делать.

По "Фишту" у нас есть ряд проектов: игры национальной команды, молодежной сборной, женский турнир "Кубанская весна" и мемориал им. Гранаткина. Будем загружать стадион.

Там выстроена внутренняя инфраструктура, есть периметр безопасности – нужно все это сохранить и эксплуатировать. Вместе с тем важно, чтобы клуб "Сочи" как можно скорее принял программу профессионального строительства и возрождения футбола в Сочи", – цитирует Мутко "Чемпионат".
Теги: Мутко
Сегодня, 15:55
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.