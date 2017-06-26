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Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес договорился с "Манчестер Юнайтед" о личном контракте, сообщает AS.

Отмечается, что "сливочные" не исключают вариант, при котором они откажутся от продажи Хамеса в случае, если ведущий бомбардир команды Криштиану Роналду таки покинет Мадрид.
Теги: Хамес Родригес Реал Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 17:22
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