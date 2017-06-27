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Александр Беленов подписал с "Уфой" долгосрочный контракт

"Уфа" и вратарь Александр Беленов пролили контракт, сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

"Контракт не на год, не на два, а долгосрочный. Всё, что могу сказать. Подробности раскрывать не буду", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Теги: Беленов Уфа
Сегодня, 09:57
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