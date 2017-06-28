Чичарито: мы будем играть против чемпионов мира и хотим показать самую лучшую игру

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес (Чичарито) рассказал о целях команды в преддверии полуфинального матча Кубка конфедераций с Германией.– Да, я отыграл два года в бундеслиге. Конечно, всегда нужно смотреть на качество игры противника – где мы можем заставить их страдать, но нужно сосредоточиться на своей игре. Одно из наших лучших качеств – наша команда. Неважно, в Европе или Мексике играют футболисты, мы все вместе. Все 23 игрока хотят показать результат против чемпиона мира. Мы постараемся продемонстрировать свой лучший футбол и выиграть этот матч в любом случае.– Я очень рад играть на своей позиции. Никто не хочет сидеть на скамейке запасных. Буду стараться показать себя как можно лучше. Если мы выросли по ходу турнира, благодарю за это тренера, который даёт нам уверенность в себе. Тактически мы просто играем, как играем. Предыдущие два матча я действовал слева, потом в центре. Неважно, какая позиция, у каждого из нас есть талант, мы можем выйти и сыграть на любой точке поле. Я рад, что тренером было оказано мне доверие. Вся Мексика будет нас поддерживать, это точно.– Мне 29 лет, у меня большой опыт, многие из моих коллег хотят такой приобрести. Неважно, играешь ты в бундеслиге или в чемпионате Мексики, это хороший опыт. Мы хотим выйти в финал, попытаться выиграть. Для этого мы здесь. Это основная задача.– Для меня – многое. Мы боремся очень напряжённо. Боролись и чтобы выйти из отборочного цикла, сыграли сложный матч против США, и вот мы здесь. На групповом этапе тоже поборолись. Для нас важно выиграть этот турнир. Мы будем играть против чемпионов мира и хотим показать самую лучшую игру, на которую способны.