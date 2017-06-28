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Гурам Аджоев: Торбинского еще не подписали, он проходит медобследование

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев подтвердил, что полузащитник Дмитрий Торбинский проходит медицинское обследование в тульском "Арсенале", однако контракт с игроком пока не подписан.

"Дмитрий Торбинский сейчас проходит медобследование. По его итогам решим, что делать. Пока говорить, что он перешёл в "Арсенал", рано, сначала обследование должно показать, что у футболиста всё хорошо.

Мы решили обратиться к Дмитрию, потому что это хороший футболист, который не так давно ещё играл за сборную России", - цитирует Аджоева "Чемпионат".
Теги: Торбинский Арсенал Тула Аджоев Трансферы
Сегодня, 13:06
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