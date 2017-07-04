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Станислав Черчесов: после просчета Акинфеева надо по-мужски промолчать. Тема закрыта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря Игоря Акинфеева в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2).

- Судьбу матча с Мексикой решила ошибка Акнифеева. Почему так вышло?

– Как я не люблю слово "почему". Как будто в первом классе. Вы употребляете слово "ошибка", а мы употребляем слово во вратарском сленге "просчет".

Не хочу рассуждать про игроков. Мы не делим игроков. Иначе не будет команды. Мы привыкли работать так, чтобы футболист знал, что мы его поддерживаем.

- Как вы поддержали коллегу?

– После таких игр иногда надо по-мужски промолчать. Тема закрыта. Идем дальше. Главное – профессиональная реакция.

- У Игоря она такая?

– До сегодняшнего дня другой не было.

- У Игоря нет полноценного конкурента?

– Кто вам это сказал? Габулов был в великолепном состоянии, Беленов, Гильерме, – цитирует Черчесова "Матч ТВ".
Теги: Черчесов Акинфеев Сборная России
Сегодня, 09:25
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№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Вы там что, в шахматы играете на лавочке или спортивную честь страны защищаете? И не за 20 тыров, поди, это делаете! Устроили междусобойчик! Люди, не осознающие ответственности перед всей Россией и обдирающие своих работодателей! Надо обоих убирать НАХРЕН!!! ХДЕ РЕЗУЛЬТАТ?! ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПОЛУЧАЕМ, ГОСПОДА:!
Габулов был в великолепном состоянии

Да он ваще ни о чём! Особенно после того, как в матче с США пропустил на последней минуте! Акинфеев должен сам уйти, ибо он психологически неустойчивый, ростом мал, прыгучести не хватает, ошибки и ляпы допускает и перечёркивает усилия всей команды! ВРАТАРЬ ОБЯЗАН ВЫРУЧАТЬ, А НЕ ПОДСИРАТЬ!!!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№4 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: ПОСЛЕ ПРОСЧЕТА АКИНФЕЕВА НАДО ПО-МУЖСКИ ПРОМОЛЧАТЬ. ТЕМА ЗАКРЫТА

Промолчать и просчитываться дальше? Ну и логика, совсем не мужская, скорее бабская. Выводы делать надо, а не молчать.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:34) #
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online

Акинфеев что выше ростом станет, если промолчать по мужски? Да он против Рональдо выглядел как гномик из детской сказки, так же как и защитник, который его упустил.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Стас, нужно честно и по мужски признаться, что за отведенное тебе время, ты не смог создать боеспособной сборной и подать в отставку!
надоело уже слушать про твои просчеты! пора по мужски признать, что ты занимаешься не своим делом!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:27) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
а вот тут и правда по-мужски сказал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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