Арсен Венгер: Ляказетт поможет нам добиться результата в новом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал переход Александра Ляказетта из "Лиона"."Мы очень рады, что Александр присоединился к нашей команде. Он показал в течение нескольких лет, что может забивать голы, является хорошим бомбардиром. Он обладает интересными качествами в технике и сильным характером. Ляказетт поможет нам добиться результата в новом сезоне", - цитирует Венгера ВВС.