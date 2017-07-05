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Арсен Венгер: Ляказетт поможет нам добиться результата в новом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал переход Александра Ляказетта из "Лиона".

"Мы очень рады, что Александр присоединился к нашей команде. Он показал в течение нескольких лет, что может забивать голы, является хорошим бомбардиром. Он обладает интересными качествами в технике и сильным характером. Ляказетт поможет нам добиться результата в новом сезоне", - цитирует Венгера ВВС.
Теги: Венгер Ляказетт Арсенал
Вчера, 23:09
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