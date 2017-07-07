Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась относительно экономики спорта.– Я не могу отвечать за весь спорт. Я не являюсь спортивным функционером: не знаю, какая экономика у федераций, насколько они самоокупаемы - все индивидуально. Например, много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что этот клуб продал Халка за 100 млн долларов. И это рекордная сумма, за которую был продан игрок российской команды в Китай. Так что, если говорить о футболе, в разных клубах по-разному. То же самое могу сказать и о боях — в разных промоушенах по-разному.Российский спорт находится в той точке, когда если не сейчас, то точно уже вряд ли когда-либо потом. Надо начинать сводить все к некоему единому знаменателю. Я говорю о взаимодействии между спортсменами, федерациями, министерством спорта, а также объектами спортивной инфраструктуры, крупными российскими телеканалами — здесь очень много так называемых юнитов, которые должны быть слиты в единую систему взаимодействия. Это первое, что нужно сделать, чтобы вернуть интерес к спорту в стране. Начать следует с того, чтобы изменить уроки в школах, но это мое субъективное мнение как родителя.Это очередной разговор в сослагательном наклонении. Но, например, ту же Лигу чемпионов купила, если я не ошибаюсь, Wanda Group. Безусловно, такие крупные сделки поднимают средние цены на права. Я не знаю, до чего это может дойти, до чего могут вырасти права. Но давайте оперировать тем, что у всех на слуху: Роналду уже говорит о сумме в миллиард долларов. Один человек — и миллиард долларов, вы понимаете, о чем идет речь? Если человек играет где-либо за миллиард долларов, понятно, что стоимость прав будет сопоставимой: если кто-то заплатил миллиард долларов, наверняка он захочет эти деньги отбить.Более того, в футбольном клубе «Монако» специально раскручивают молодых футболистов таким образом, что они начинают стоить просто космических денег! Килиана Мбаппе, молодого футболиста, например, хотели продать за $120 млн. И вот эта фантастическая популярность спортсменов в мире, сумасшедшие рекламные контракты — тоже одна из причин, почему растут права.