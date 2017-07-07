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Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась относительно экономики спорта.

- Насколько сейчас, по вашей оценке, спорт монетизирован?

– Я не могу отвечать за весь спорт. Я не являюсь спортивным функционером: не знаю, какая экономика у федераций, насколько они самоокупаемы - все индивидуально. Например, много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что этот клуб продал Халка за 100 млн долларов. И это рекордная сумма, за которую был продан игрок российской команды в Китай. Так что, если говорить о футболе, в разных клубах по-разному. То же самое могу сказать и о боях — в разных промоушенах по-разному.

Российский спорт находится в той точке, когда если не сейчас, то точно уже вряд ли когда-либо потом. Надо начинать сводить все к некоему единому знаменателю. Я говорю о взаимодействии между спортсменами, федерациями, министерством спорта, а также объектами спортивной инфраструктуры, крупными российскими телеканалами — здесь очень много так называемых юнитов, которые должны быть слиты в единую систему взаимодействия. Это первое, что нужно сделать, чтобы вернуть интерес к спорту в стране. Начать следует с того, чтобы изменить уроки в школах, но это мое субъективное мнение как родителя.

- В том, что права дорожают ежегодно на 15–20%, вы не видите некий мыльный пузырь?

Это очередной разговор в сослагательном наклонении. Но, например, ту же Лигу чемпионов купила, если я не ошибаюсь, Wanda Group. Безусловно, такие крупные сделки поднимают средние цены на права. Я не знаю, до чего это может дойти, до чего могут вырасти права. Но давайте оперировать тем, что у всех на слуху: Роналду уже говорит о сумме в миллиард долларов. Один человек — и миллиард долларов, вы понимаете, о чем идет речь? Если человек играет где-либо за миллиард долларов, понятно, что стоимость прав будет сопоставимой: если кто-то заплатил миллиард долларов, наверняка он захочет эти деньги отбить.

Более того, в футбольном клубе «Монако» специально раскручивают молодых футболистов таким образом, что они начинают стоить просто космических денег! Килиана Мбаппе, молодого футболиста, например, хотели продать за $120 млн. И вот эта фантастическая популярность спортсменов в мире, сумасшедшие рекламные контракты — тоже одна из причин, почему растут права.

RNS
Теги: Канделаки Зенит
Сегодня, 14:14
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30
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№30 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
laughing Вот дура!!! joy Потому и рулит запитерским каналом, для "дебилов"(с)! Трансфермаркт: 55,80 Млн. €. А пришел за 60. И покупали его под ЛЧ, "Наша цель - золото России и 1/2 ЛЧ" - Спалетти. Ни одной цели не достигли, потеряли 4 ляма на трансфере+4*5=20 на зарплате, и сидят сейчас без денег и без команды


Зачем нести чушь. Халк с Зенитом выиграл все в России: чемп, кубок и супер-кубок. Отработал до конца свой контракт, причем очень хорошо его отработал. Брали его не 30-летним стариком, а в самом соку. Можно долго трендеть, но лега уровня Халка в нашем чемпе не было до этого, и маловероятно, что появится в обозримом будущем. Отдавали мы его, может и за меньшие деньги, но на свои 5 лямов он наработал. Да и лет ему было уже прилично на тот момент. Так что может и были в трансферной политике клуба косяки, но Халк в их число никак не входит.
Регистрация: 2.10.2011
№29 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:12) #
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online

Цитата: serega_user
Цитата: Дмитрий Греков
Сколько мы еще будем кормить Этих Миллеров Гинеров

про Федуна то забыли упомянуть relaxed

Скорее всего это они нас кормят. Они со своей прибыли после уплаты налогов выделяют деньги на развитие спорта, в том числе и футбола. А вот губернеаторы и Сам товарищ Мутко как раз тратят эти полученные от Миллера налоги из бюджета на заурядные команды уровня ФНЛ.Не надо с больной головы на здоровую валить. хочешь жить как миллер поезжай в Уренгой нефть и газ добывать.
Регистрация: 17.04.2017
№28 Написал: Батька (Сегодня, 16:05) #
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online

Цитата: ssskkkbbb
У меня к Вам только один вопрос: кому принадлежит Арена "Открытие", кто ее собственник, я правильно понимаю, что Вы уже 100 лет бомжи???

Федуну как клуб так и стадион так и вся инфраструктура арены гостиницы и так далее !!! Деньги с билетов/абиков идут в Спартак, со спонсорского контракта от Открытия тоже в команду ... так что не ссы все там хорошо !!

Потому что Федун строил стадион за свои деньги что бы клуб в долги не загонять !!
Так же как и Питере стоит город - а потом в аренду в Зенит за 1 рубль в год !!??
Регистрация: 9.09.2016
№27 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
а ты не видишь что он уже начался?

Если видишь - можешь дальше обозревать)) каждый воспринимает ситуации так, как себе любимому выгодно. Вот тебе хочется краха ЦСКА - ты и просматриваешь любую проблему с этой стороны. Да, Гинер должник, но он не в карты деньги проиграл, а взял кредит, с которым нужно рассчитаться.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№26 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:03) #
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Откуда она взяла такие цифры?56 мил евро продан,какие 100???да и вообще то что творит зенит в чемпионате,это просто смех. Берет песплатно ведущих играков,или покупает их за копейки.
Регистрация: 27.07.2016
№25 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лидер
Бытовки самодвижущиеся - 20 штук. Котлован песчаный - 1 штука. Болт, вкрученый в арену - один, но большой. Ручной карась - один... И полтора инвалида на трибунах

свое место жительства описал?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№24 Написал: Батька (Сегодня, 15:59) #
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online

Цитата: Лидер
Бытовки самодвижущиеся - 20 штук. Котлован песчаный - 1 штука. Болт, вкрученый в арену - один, но большой. Ручной карась - один... И полтора инвалида на трибунах.

laughing
Регистрация: 9.09.2016
№23 Написал: Hitman (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
да-да..."старые песни о главном-2017". С какого года нам крах то предрекаете? да бедолаги дождаться всё не можете

а ты не видишь что он уже начался?так ты шоры то раскрой,трансферов который год нет,долги нащелкали,посещаемости нет и это только начало,завалите квалификацию ЛЧ будет еще хуже
Регистрация: 20.04.2017
№22 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Обычная шарлатанская позиция: покупаем как бы подешевле, продаем как бы подороже. А эта дура чушь осваивает по всей стране.


я надеюсь у Вас не так? все хорошо. .....

У меня к Вам только один вопрос: кому принадлежит Арена "Открытие", кто ее собственник, я правильно понимаю, что Вы уже 100 лет бомжи???


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№21 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: serega_user
про Федуна то забыли упомянуть

Федун частный владелец и Спартак спонсируется на частные деньги частной компании,Гинер тоже частник,но должник и кому ваша шарага принадлежит до конца неизвестно,это и не важно,найдут когда придут описывать имущество joy

да-да..."старые песни о главном-2017". С какого года нам крах то предрекаете? да бедолаги дождаться всё не можете smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№20 Написал: Hitman (Сегодня, 15:48) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лидер
Бытовки самодвижущиеся - 20 штук. Котлован песчаный - 1 штука. Болт, вкрученый в арену - один, но большой. Ручной карась - один... И полтора инвалида на трибунах.

smiley joy
Регистрация: 20.04.2017
№19 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Обычная шарлатанская позиция: покупаем как бы подешевле, продаем как бы подороже. А эта дура чушь осваивает по всей стране.
Регистрация: 2.08.2010
№18 Написал: Лидер (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
найдут когда придут описывать имущество

Бытовки самодвижущиеся - 20 штук. Котлован песчаный - 1 штука. Болт, вкрученый в арену - один, но большой. Ручной карась - один... И полтора инвалида на трибунах. smile


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№17 Написал: Батька (Сегодня, 15:43) #
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online

а не за 50 разве ? а купили за 60 + з.п. платили ...
Регистрация: 9.09.2016
№16 Написал: Hitman (Сегодня, 15:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
про Федуна то забыли упомянуть

Федун частный владелец и Спартак спонсируется на частные деньги частной компании,Гинер тоже частник,но должник и кому ваша шарага принадлежит до конца неизвестно,это и не важно,найдут когда придут описывать имущество joy
Регистрация: 20.04.2017
№15 Написал: Лидер (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Андрей Белых
+ футболки и реклама

joy Персональный контракт, где он с чемоданом бегал? А клуб-то сосал! А про футболки уже слышал - "Клуб 30 млн за Данни за год на футболках отбил" - Опиоман. Я тогда посчитал - это каждый питерский, включая зеков, психов и коматозников - по 8 маек с Данни купил

Цитата: vit
маладЭц темка... пост нацарапал а теперь бегом на процедуры... и про таблеточки не забывай...

Отварчику-то попил? Мамка заругает!


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№14 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Вот навяжут янки европе свой газ и поглядим,как на майках бомжи зарабатывать будут -- без газа Зенит ноль...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№13 Написал: Лидер (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Андрей Белых
Математик! Ты не забыл сравнить курс на момент покупки и на момент продажи?

Тогда еще веселей - евро обесценился joy Инфляция, да-да. Не говоря про то, что контракты на футболистов растут сейчас со скоростью где-то 10% в год(т. е. аналог 60-мям контракта в 2016 году - около 85 лимонов), а его продали дешевле, чем купили. Еще больше просрали в абсолютных величинах. Хулька за рубли покупали? Нет. Считаем - тоже не в рублях. Получаем результат - бомжи снова в анусе.


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№12 Написал: vit (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
Охохохо . гребаные свиньи так ущербны . так визжат от зависти . что даже уроки математики забыли ну или прогуливали . ущербные птушники ))))

маладЭц темка... пост нацарапал а теперь бегом на процедуры... и про таблеточки не забывай...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: Amirovich (Сегодня, 15:04) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Охохохо . гребаные свиньи так ущербны . так визжат от зависти . что даже уроки математики забыли ну или прогуливали . ущербные птушники ))))
Регистрация: 28.02.2015
№10 Написал: Андрей Белых (Сегодня, 15:03) #
  • -1
  •  (3)

Противовес,
А ты где пля на марсе чтоли ? Ты в России, вот и переведи сколько Зенит заработал на Халке. + футболки и реклама (учитывая что он был ключевым игроком команды и любимцем публики)
Регистрация: 7.07.2017
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Дмитрий Греков
Сколько мы еще будем кормить Этих Миллеров Гинеров

про Федуна то забыли упомянуть relaxed


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 14:55) #
  • +1
  •  (3)

Андрей Белых,

Умник... Это для России важно каков курс... А для сделок в валюте (а не в рублях) курса для клубов Европы и Азии, не существует... Это как в банке, втюхивают кредиты валютные, поскольку они гарантированно в выигрыше, а вот когда начинают переводить в деревянные, тогда все плачут. Питерские опять облажались и пытаются сохранить лицо, оправдывая свой убогий и бесконтрольный менеджмент
Регистрация: 25.02.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
что тина на лице, что тина в голове!
вот куда она лезет? или до блеска решило дупло милеру вылизать.. если так то получилось..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Андрей Белых (Сегодня, 14:49) #
  • -10
  •  (10)

Лидер,
Математик! Ты не забыл сравнить курс на момент покупки и на момент продажи???
Вот когда сравнишь, тогда сразу тебе станет понятно кто дура ты или манделаки.

Противовес,
Ещё один счетовод...
Регистрация: 7.07.2017
№5 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 14:37) #
  • +4
  •  (6)

Лидер,

Согласен... Лизоблюдит своему боссу, считая всех за дураков. Она ведь не знает, что все эти цифры спокойно проверяются на официальных европейских сайтах футбольных. Слышала треп Митрофанушки о 100 млн, якобы полученных за трансферы трех игроков Халка, Гарая и Витселя... и свалила все в одну кучу, забывая, а скорее всего не зная, за сколько эту троицу приобретали питерские решалы... И что по факту, продав, не окупили даже потери от их приобретения. Позорники... Но лизнуть кормильцу нужно обязательно... Так же и утверждения о самом популярном клубе России и футбольной столице Страны..
Регистрация: 25.02.2017
№4 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 14:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
для повышения цен на теле права надо во-первых улучшить экономическое благосостояние людей телевещателей а потом улучшить саму игру покупая играков и картинку а у нас все через жопу делается(( Эх Россия! Сколько мы еще будем кормить Этих Миллеров Гинеров и т.д. и т.п.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: vit (Сегодня, 14:32) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
у неё нужно чаще вью брать... она всем продлевает жизнь....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 14:26) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing Вот дура!!! joy Потому и рулит запитерским каналом, для "дебилов"(с)! Трансфермаркт: 55,80 Млн. €. А пришел за 60. И покупали его под ЛЧ, "Наша цель - золото России и 1/2 ЛЧ" - Спалетти. Ни одной цели не достигли, потеряли 4 ляма на трансфере+4*5=20 на зарплате, и сидят сейчас без денег и без команды


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:24) #
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Тут должны быть бессмертные слова Сергея Лаврова.
Занавес
Регистрация: 22.09.2007
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