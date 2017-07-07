Стадион "СКА-Хабаровска" допустили до матчей премьер-лиги

Стадион "СКА-Хабаровска" допущен до проведения игр российской премьер-лиги."Стадион имени Ленина прошел сертификацию РФС и объявлен пригодным для проведения игр чемпионата России. Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского футбольного союза.Домашняя арена ФК "СКА-Хабаровск" по его итогам получила статус "Первой категории с замечаниями". Таким образом, матч с петербургским "Зенитом", который состоится 16-го числа, уже точно пройдет в Хабаровске", - говорится в Инстаграме клуба.