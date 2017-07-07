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Стадион "СКА-Хабаровска" допустили до матчей премьер-лиги

Стадион "СКА-Хабаровска" допущен до проведения игр российской премьер-лиги.

"Стадион имени Ленина прошел сертификацию РФС и объявлен пригодным для проведения игр чемпионата России. Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского футбольного союза.

Домашняя арена ФК "СКА-Хабаровск" по его итогам получила статус "Первой категории с замечаниями". Таким образом, матч с петербургским "Зенитом", который состоится 16-го числа, уже точно пройдет в Хабаровске", - говорится в Инстаграме клуба.

Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:22
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№6 Написал: Лидер (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
и мы увидим как сборище миллионеров будет разбито о Дальневосточные скалы и унылые лица в твиттере Дзюбера и Коко)

А Макчикену, если что, оттуда в Китай бежать ближе smirk


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
А то меня изначально порадовало

Диву даешься, когда коровья лепёшка проявляет присущие человеку эмоции


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
главное чтобы вас там снегом не засыпало в конце августа

в августе там сносная погода
Цитата: Лидер
А то меня изначально порадовало, что за месяц уже решили, каким поле там БУДЕТ, предсказамусы болотные

нет ну понятно что снова может кабинет на полную включится и найдут за 2-3 дня придирки,но надеюсь что этого не случится и мы увидим как сборище миллионеров будет разбито о Дальневосточные скалы и унылые лица в твиттере Дзюбера и Коко)
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Таким образом, матч с петербургским "Зенитом", который состоится 16-го числа, уже точно пройдет в Хабаровске", - говорится в Инстаграме клуба.

если не врут,то это отлично,может уже в первом туре быть плачь Манчини

главное чтобы вас там снегом не засыпало в конце августа
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 15:37) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
если не врут

wink А то меня изначально порадовало, что за месяц уже решили, каким поле там БУДЕТ, предсказамусы болотные


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Таким образом, матч с петербургским "Зенитом", который состоится 16-го числа, уже точно пройдет в Хабаровске", - говорится в Инстаграме клуба.

если не врут,то это отлично,может уже в первом туре быть плачь Манчини
Регистрация: 20.04.2017
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