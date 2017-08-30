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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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СМИ: Роберто Манчини хочет от руководства "Зенита" еще троих игроков
Руководство "Зенита" не готово удовлетворить просьбу главного тренера команды Роберто Манчини, который просит подписать еще трех игроков до закрытия трансферного окна.
"Манчини хочет, чтобы клуб купил еще трех игроков – центрального защитника, полузащитника и нападающего. На данный момент ситуация складывается так, что пожелание Манчини в полной мере не будет выполнено, поскольку финансовые возможности клуба не безграничны, учитывая существование финансового fair play УЕФА, а также то, как много игроков уже было взято в это трансферное окно.
Допустим, за Федора Смолова руководство "Зенита" не готово платить больше определенной суммы. Кроме того, в следующем сезоне будет ужесточен лимит на легионеров – скорее всего, будет схема "8+17" – и это тоже немаловажный фактор", – приводит слова своего источника ТАСС.
"Манчини хочет, чтобы клуб купил еще трех игроков – центрального защитника, полузащитника и нападающего. На данный момент ситуация складывается так, что пожелание Манчини в полной мере не будет выполнено, поскольку финансовые возможности клуба не безграничны, учитывая существование финансового fair play УЕФА, а также то, как много игроков уже было взято в это трансферное окно.
Допустим, за Федора Смолова руководство "Зенита" не готово платить больше определенной суммы. Кроме того, в следующем сезоне будет ужесточен лимит на легионеров – скорее всего, будет схема "8+17" – и это тоже немаловажный фактор", – приводит слова своего источника ТАСС.
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