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СМИ: Роберто Манчини хочет от руководства "Зенита" еще троих игроков

Руководство "Зенита" не готово удовлетворить просьбу главного тренера команды Роберто Манчини, который просит подписать еще трех игроков до закрытия трансферного окна.

"Манчини хочет, чтобы клуб купил еще трех игроков – центрального защитника, полузащитника и нападающего. На данный момент ситуация складывается так, что пожелание Манчини в полной мере не будет выполнено, поскольку финансовые возможности клуба не безграничны, учитывая существование финансового fair play УЕФА, а также то, как много игроков уже было взято в это трансферное окно.

Допустим, за Федора Смолова руководство "Зенита" не готово платить больше определенной суммы. Кроме того, в следующем сезоне будет ужесточен лимит на легионеров – скорее всего, будет схема "8+17" – и это тоже немаловажный фактор", – приводит слова своего источника ТАСС.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 14:25
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(2)
№27 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Baden-Baden
Цитата: Стратег
Дай Каррере состыв Зенита и спонсора газпром, результат был бы не хуже чем у Манчини. То же самое можно сказать и почти про любого тренера россиянина. И наоборот, дай Манчини состав и возможности условного Амкара, не факт что он был бы лучше Гаджиева.

Да да согласен- только в том и смысл что у Гаджиева НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО СОСТАВА!!! Выясняется что и у Карреры НЕ МОЖЕТ. Уже и попуасы не едут в наркомду.

Нет пророка в своем отечестве, вот ставят на топчиков иноземных.
Регистрация: 30.08.2009
№26 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Дай Каррере состыв Зенита и спонсора газпром, результат был бы не хуже чем у Манчини. То же самое можно сказать и почти про любого тренера россиянина. И наоборот, дай Манчини состав и возможности условного Амкара, не факт что он был бы лучше Гаджиева.

Месяц назад, все до единого в том числе и флюгер Рейнтгольд, говорили, какое мощное нападение у спортга и мощный кулак в центре поля, в лице Фернандо!
Что порвут любого! А перед матчем с Зенитом и вовсе орали, что разорвут Зенит, как тузик грелку. В итоге полные щеки, Зенит им набил куев и поехали опущенными в свою столЫцу!
В том году выхватили 4-и палки от мертвых крылышек, которые вылетели в ФНЛ, чемпионы мля хреновы! И что же этому Каррере не позволяло с таким составом обыграть пердивных СКА-Хабаровск?!
А, что же тому же Гаджиеву когда бабло было в онже не позволило выиграть золото в ЧР!? Это все тупые разговоры!! Если тренер ТОП, то он ТОП!!! Бердыев тебе в пример!!
Регистрация: 5.04.2017
№25 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: kuzz
витька ты не нервничай, так из тебя больше говна выходит, уже все товарищи через раз дышат после твоего появления

Ошметок 15-ти летний, мне пох.. на твоих свиных дрочеров.
Ты для меня, перхоть.

вить, кругозор то у тебя через одну извилину обозрим, вот и ходишь по кругу с одним набором искрометных выражений, давай уже прояви фантазию, верю в тебя. Только прошу сильно не напрягайся противогаз уже не спасает.
Регистрация: 30.08.2009
№24 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сравнивать Каррера с Манчини надо при одинаковых влажениях в клуб,это для тех кто в танке...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№23 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kent71
Самое смешное этот мыльный пузырь под названием Манчини и его Аргентинцы может лопнуть в любой момент

знакомо? ваш то уже лопнул
Регистрация: 17.05.2013
№22 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 15:11) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Дай Каррере состыв Зенита и спонсора газпром, результат был бы не хуже чем у Манчини. То же самое можно сказать и почти про любого тренера россиянина. И наоборот, дай Манчини состав и возможности условного Амкара, не факт что он был бы лучше Гаджиева.

Да да согласен- только в том и смысл что у Гаджиева НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО СОСТАВА!!! Выясняется что и у Карреры НЕ МОЖЕТ. Уже и попуасы не едут в наркомду.


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№21 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
витька ты не нервничай, так из тебя больше говна выходит, уже все товарищи через раз дышат после твоего появления

Ошметок 15-ти летний, мне пох.. на твоих свиных дрочеров.
Ты для меня, перхоть.
Регистрация: 5.04.2017
№20 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Цитата: Baden-Baden
Каррера недавно тоже глыбой-нет скалой казался,а теперь вот.......хорошо хоть за 9е место уцепились.

Дай Каррере состыв Зенита и спонсора газпром, результат был бы не хуже чем у Манчини. То же самое можно сказать и почти про любого тренера россиянина. И наоборот, дай Манчини состав и возможности условного Амкара, не факт что он был бы лучше Гаджиева.

Молодец, нечего добавить!!!


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№19 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Baden-Baden
Каррера недавно тоже глыбой-нет скалой казался,а теперь вот.......хорошо хоть за 9е место уцепились.

Дай Каррере состыв Зенита и спонсора газпром, результат был бы не хуже чем у Манчини. То же самое можно сказать и почти про любого тренера россиянина. И наоборот, дай Манчини состав и возможности условного Амкара, не факт что он был бы лучше Гаджиева.
Регистрация: 29.10.2010
№18 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ЧР,
У вас был тренер, который еще и все трансферы сам вел. Даже два.
Регистрация: 19.03.2010
№17 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:02) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: kuzz
zen-it,
витя пришел и испортил воздух, как тебе не стыдно?

пшел на х.. отсюда, перхоть малолетняя!

витька ты не нервничай, так из тебя больше говна выходит, уже все товарищи через раз дышат после твоего появления
Регистрация: 30.08.2009
№16 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:02) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
zen-it,
витя пришел и испортил воздух, как тебе не стыдно?

пшел на х.. отсюда, перхоть малолетняя!

Цитата: bomjik
Самое смешное уже случилось - лопнул мыльный пузырь под названием Спартак Чемпион

Это еще полбеды! А вот после слов обезьяны, "что нужно показать кто в доме хозяин" и все этого шампиньона отымели, вот это даааа))))) ХОХМА ВЕКА!)))))) laughing
А Зенит и вовсе об них ноги вытер)))
Регистрация: 5.04.2017
№15 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 14:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: kent71
Самое смешное этот мыльный пузырь под названием Манчини и его Аргентинцы может лопнуть в любой момент

Е-бана!!! Да вы уже лопнули!!! На таблицу взгляни, осел!!!

Ты придурок, лопнуть с -70млн.это конечно круто,как бы по рукам не пошли..


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№14 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kent71
Что так мало,сразу 11 играков можно
Самое смешное этот мыльный пузырь под названием Манчини и его Аргентинцы может лопнуть в любой момент

Ничто не вечно.......Каррера недавно тоже глыбой-нет скалой казался,а теперь вот.......хорошо хоть за 9е место уцепились.


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№13 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 14:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kent71
Самое смешное этот мыльный пузырь под названием Манчини и его Аргентинцы может лопнуть в любой момент

Самое смешное уже случилось - лопнул мыльный пузырь под названием Спартак Чемпион


--------------------
Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:50) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: kuzz
3-я серия


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№11 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:49) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kent71
Манчини хочет, чтобы клуб купил еще трех игроков – центрального защитника, полузащитника и нападающего.

Что так мало,сразу 11 играков можно
Самое смешное этот мыльный пузырь под названием Манчини и его Аргентинцы может лопнуть в любой момент

Может лопнуть, может нет, но ваша клизма увы уже сдулась
Регистрация: 22.08.2007
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Manchester United
из курочки и дурочка приготовит


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 14:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЧР
Очень крутой тренер... Интересно, любому нашему так же бы покупали все, что захочет, а потом пели бы диферамбы про то, какой он крутой... ????

Так и иностранцу далеко не каждому поют. Есть за что споют, как становится петь не за что- чемодан,вокзал и .т.д


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№8 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 14:47) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
витя пришел и испортил воздух, как тебе не стыдно?
Регистрация: 30.08.2009
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 14:46) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как всегда больше на пиздят чем правды скажут.
В защиту и правда нужен игрок в полузащиту перебор. Так же, как и нападающий.
Если конечно Дзюба уйдет то да будет нужен нападающий!

Цитата: avnik
Манчини явно захотел соскочить. Что случилось? )))

Свиная логика! Просто ***!
Твой Каррера то же просит игроков, он, что то же соскакивает?!

Цитата: kuzz
3-я серия, дорогие ребятушки садитесь поудобнее

О! И снова здесь прыщавый малолетка! Ты уроки выучил? Что не новость про Зенит, тут как тут!
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:41) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Капец . что значит не безграничны? У Газпрома деньги закончились? Удовлетворили бы просьбу Манчини - все равно в случае провала ему отвечать потом за все. а так скажет типо так и так вот мою просьбу неудовлетворили -поэтому и результат таков ( в случае провала есть отмазка)
Регистрация: 26.09.2006
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Очень крутой тренер... Интересно, любому нашему так же бы покупали все, что захочет, а потом пели бы диферамбы про то, какой он крутой... ????
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«МЮ»
из курочки и дурочка приготовит,вот именно поэтому Манчини тепличный физрук,который тупо на готовеньком хочет,с такими тратами и условный Гамула не хуже результат даст,но мы будем всей страной исполнять прихоти заезжего самодура Манчини,который будет продолжать доить налогоплательщиков,ну что же запасаемся попкорном
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 14:30) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини хочет, чтобы клуб купил еще трех игроков – центрального защитника, полузащитника и нападающего.

Что так мало,сразу 11 играков можно
Самое смешное этот мыльный пузырь под названием Манчини и его Аргентинцы может лопнуть в любой момент


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 14:27) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
3-я серия, дорогие ребятушки садитесь поудобнее
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:27) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Манчини явно захотел соскочить. Что случилось? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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