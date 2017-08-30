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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Педро Роша находится в шаге от перехода в "Спартак"
Нападающий "Гремио" Педро Роша близок к переходу в "Спартак", сообщает в твиттере журналист Адриано де Карвальо.
Красно-белые предложили за форварда € 12 млн. Стороны очень близки к достижению договорённости, и игрок уже прошёл медицинское обследование по просьбе российского клуба.
В нынешнем сезоне он забил 3 гола в 15 матчах.
Красно-белые предложили за форварда € 12 млн. Стороны очень близки к достижению договорённости, и игрок уже прошёл медицинское обследование по просьбе российского клуба.
В нынешнем сезоне он забил 3 гола в 15 матчах.
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