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Педро Роша находится в шаге от перехода в "Спартак"

Нападающий "Гремио" Педро Роша близок к переходу в "Спартак", сообщает в твиттере журналист Адриано де Карвальо.

Красно-белые предложили за форварда € 12 млн. Стороны очень близки к достижению договорённости, и игрок уже прошёл медицинское обследование по просьбе российского клуба.

В нынешнем сезоне он забил 3 гола в 15 матчах.
Теги: Гремио Спартак Трансферы
Сегодня, 20:16
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24
(1)
№24 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
На безрыбьье и Педро Луан
Регистрация: 6.01.2006
№23 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: utekay
негр?

Даже если нет, покрасят.

У вас какой-то комплекс к не белым,"ариицы "хреновые


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Даже если нет, покрасят.

и кольцо в нос smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
негр?

Даже если нет, покрасят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
негр?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
огласите весь список,пжалста smile

«СПАРТАК» (Москва)

Пришли: з. Тигиев («Анжи»), з. Петкович («Црвена Звезда»), п. Пашалич («Челси», аренда)

Могут прийти: з. Монтойя («Валенсия»), з. Дзаппакоста («Торино»), н. Будимир («Сампдория»), з. Фоке («Гент»), з. Перейра («Эстудиантес»), п. Брозович («Интер»), п. Гвинейский (свободный агент), н. Корне («Лион»), з. Шимунович («Селтик»), п. Канунников («Рубин»), з. Саломонссон («Гетеборг»), з. Бауэр («Вердер»), з. Менье («ПСЖ»), п. Де Пауль («Удинезе»), п. Дуглас («Васко да Гама»), з. Чеккерини («Кротоне»), п. Крагль («Фрозиноне»), н. Смолов («Краснодар»), п. Стураро («Ювентус»), н. Джурджевич («Партизан»), п. Бадель («Фиорентина»), з. Феррари («Сассуоло»), н. Дзюба («Зенит»), н. Нухиу («Шеффилд Уэнсдей»), з. Воропаев («Лада-Тольятти»), з. Нойштедтер («Фенербахче»), з. Катич («Славен Белупо»), н. Крузе («Вердер»), п. Могилевец («Ростов»), н. Бельфодиль («Стандард»), п. Альварес («Сампдория»), з. Баришич («Осиек»), п. Эвертон («Спорт Ресифи»), н. Луан («Гремио»), з. Гарай («Валенсия»), н. Ньянг («Милан»), з. Жуан («Рома»), п. Оздоев («Рубин»), п. Тарасов («Локомотив»), п. Подберезкин («Краснодар»), з. Набиуллин («Рубин»), п. Рочина («Рубин»), п. Канга («Црвена Звезда»), н. Бони («Манчестер Сити»), п. Лестьенн («Рубин»), п. Эль-Гази («Лилль»), п. Эль-Шаарави («Рома»), з. Толой («Аталанта»), н. Роша («Гремио»)


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: Валерий Ветров (Сегодня, 21:15) #
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грандиозное усиление к ЛЧ слов нет
Регистрация: 30.04.2017
№17 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tambov.kb
zen-it,
Твой партнер

У Вити нет постоянного партнёра . Он слишком пассивен . А тема ПДР для него очень болезненна .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№16 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Педро это для Спартака самое то.

Педерас, Кокорин, Молло, Хусти и Риксен.
Дрим тим Зенита.
Регистрация: 22.09.2007
№15 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (7)
online

Педро это для Спартака самое то. Хоть Педро возьмите. А лучше Заболотного из Тосно, с Заболотными Спартаку везет.
Регистрация: 12.11.2007
№14 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:02) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
а петро рошена подпишут?

этому только приговор подпишут


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№13 Написал: ale Вятка (Сегодня, 21:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
купим при условии, что поменяет фамилию на РАША


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№12 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:55) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
огласите весь список,пжалста smile
Регистрация: 3.02.2011
№11 Написал: SVN (Сегодня, 20:50) #
  • -3
  •  (5)

Хотели по уровню второго Промеса,купили очередного Мельгареху,вот так Федуна разводят.
Регистрация: 22.10.2016
№10 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (6)
online

zen-it,
Твой партнер
Регистрация: 12.02.2017
№9 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:43) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Его кент ,Тимощук, не у вас часом?

мент гаишнику не кент... Тимоху уже на Украине не ждут..
Регистрация: 27.08.2008
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:33) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Что это за ПиДеРО?

Брат педереса
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:31) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
не хватает петро рошена
Его кент ,Тимощук, не у вас часом?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:29) #
  • -4
  •  (14)

а петро рошена подпишут?
Регистрация: 25.02.2016
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
то это за ПиДеРО?
Паредес уже заслужил такое обращение?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:28) #
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стороны очень близки

confused ???
Так поэтому этот переходит??
Умеет спартак договариваться, нашли подход. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Что это за ПиДеРО?

брат твой


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Что это за ПиДеРО?

это тот чел,что тебе за щеку давал.Забыл что ли?
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
  • -14
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Что это за ПиДеРО?
Регистрация: 5.04.2017
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