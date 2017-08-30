Педро Роша находится в шаге от перехода в "Спартак"

Нападающий "Гремио" Педро Роша близок к переходу в "Спартак", сообщает в твиттере журналист Адриано де Карвальо.Красно-белые предложили за форварда € 12 млн. Стороны очень близки к достижению договорённости, и игрок уже прошёл медицинское обследование по просьбе российского клуба.В нынешнем сезоне он забил 3 гола в 15 матчах.