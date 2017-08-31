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Ионов расторг контакт с "Динамо" и переходит в "Ростов"

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов в ближайшие часы официально станет игроком «Ростова». По информации «Чемпионата», футболист подпишет с ростовчанами контракт на три года с опцией продления.

После возвращения Ионова из аренды в ЦСКА для разгрузки зарплатной ведомости «Динамо» искало различные варианты трудоустройства футболиста, в частности в «Краснодаре». Сам полузащитник решил перейти в «Ростов», поскольку под руководством нынешнего наставника команды Леонида Кучука провёл один из лучших сезонов в своей карьере – в «Кубани».

Ради перехода в «Ростов» Ионов согласился на понижение зарплаты, которая в «Динамо» составляла 16 млн рублей в месяц. С московским клубом полузащитник расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
Теги: Динамо Ионов Трансферы
Сегодня, 21:53
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№9 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 22:44) #
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16 мультов...4 игрьi за месяц. офигенно устроились


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№8 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: acuk
Алёша дурик конечно, решил выбрать бухач и гулянки ещё и понты любил поколотить, а ведь и к сборной привлекался


Ну он в прошлом годе у нас очень старался, ну может под схему не подошел. Играл очень неплохо. Удачи Алексею.
Регистрация: 10.10.2006
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: kroker
Полстраны получают 16 тысяч (кто в виде зарплаты, а кто пенсию),

Пенсия 16 тыщ ?
Ты что, мент позорный или припогоненный тунеядец в отставке ? )))))))))

Северная пенсия, к примеру


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№6 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
16 млн рублей в месяц!!!!!!!!!!!!!!!!! Ипать колотить!!!!!!!!!!!!!
Не ну конечно Ионов неплох.... но 16 миллионов!!!!!!!!!!!!!!
Ну я понимаю почему Новосельцев не уходит из Зенита.... и почему там Бухаров лет 5 сидел на лавке....
А тут на полях пшеницу не успевают собрать говорят урожай большой...
Регистрация: 10.10.2006
№5 Написал: grisha (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kroker
Полстраны получают 16 тысяч (кто в виде зарплаты, а кто пенсию),

Пенсия 16 тыщ ?
Ты что, мент позорный или припогоненный тунеядец в отставке ? )))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:01) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ионов то кстати нынче каков?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:01) #
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online

Чего мужику в Москве не жилось? Много соблазнов, а надо мячик гонять каждый день?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Алёша дурик конечно, решил выбрать бухач и гулянки ещё и понты любил поколотить, а ведь и к сборной привлекался
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Первый раз поздравляю динаму
Регистрация: 19.04.2017
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