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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ионов расторг контакт с "Динамо" и переходит в "Ростов"
Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов в ближайшие часы официально станет игроком «Ростова». По информации «Чемпионата», футболист подпишет с ростовчанами контракт на три года с опцией продления.
После возвращения Ионова из аренды в ЦСКА для разгрузки зарплатной ведомости «Динамо» искало различные варианты трудоустройства футболиста, в частности в «Краснодаре». Сам полузащитник решил перейти в «Ростов», поскольку под руководством нынешнего наставника команды Леонида Кучука провёл один из лучших сезонов в своей карьере – в «Кубани».
Ради перехода в «Ростов» Ионов согласился на понижение зарплаты, которая в «Динамо» составляла 16 млн рублей в месяц. С московским клубом полузащитник расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
После возвращения Ионова из аренды в ЦСКА для разгрузки зарплатной ведомости «Динамо» искало различные варианты трудоустройства футболиста, в частности в «Краснодаре». Сам полузащитник решил перейти в «Ростов», поскольку под руководством нынешнего наставника команды Леонида Кучука провёл один из лучших сезонов в своей карьере – в «Кубани».
Ради перехода в «Ростов» Ионов согласился на понижение зарплаты, которая в «Динамо» составляла 16 млн рублей в месяц. С московским клубом полузащитник расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
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