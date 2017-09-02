Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:26
Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
00:06
Егор Титов: Панову надо отдать должное, у него хватило смелости поехать в Питер в цветах "Спартака" (7)
Егор Титов: Панову надо отдать должное, у него хватило смелости поехать в Питер в цветах "Спартака" (7)
Вчера 23:41
Сборная Англии разгромила команду Мальты
Сборная Англии разгромила команду Мальты
Вчера 23:39
Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
Гол Хуммельса принес Германии победу над Чехией
Трансферное окно РФПЛ. В трех словах
Трансферное окно в России завершилось и все страсти улеглись. Петр Мельников подводит итоги - в трех словах.
Небольшой комментарий по приведенной статистике
Цифры "Пришло/Ушло" учитывают игроков, перешедших в аренду или ушедших в аренду. Не учитываются игроки, вернувшиеся из аренды и тут же ушедшие куда-то еще.
Для тех, кто в танке | "Амкар" переживает очень тяжелые времена, в том числе и трансферные. В аренду пришли Саид Эззатоллахи и Александр Рязанцев, но коренного перелома в игру они не внесли. Красно-черным, видимо, остается надеяться на возвращение многолетнего капитана Дмитрия Белорукова.
Для тех, кто в танке | Главное воспоминание первого тура РФПЛ до сих пор остается достаточно ярким. Хабаровский аргентинец Хуан Лескано с угла штрафной рабоной зарядил в перекладину. Тогда казалось, что он просто порадовал болельщиков, и дал журналистам повод поговорить про СКА. На самом же деле, в перспективе, этот удар принес хабаровчанам настоящие деньги. Конечно, "Анжи" купил Лескано не только за этот удар - но после него, наверняка, в Махачкале стали отряхивать факс от пыли.
Для тех, кто в танке | Хотя, на самом деле, пыльный факс в "Анжи" не более чем красивый образ - при темпах работы махачкалинской селекционной службы простаивать ему было некогда. В команду за лето пришло игроков аж на полтора новых состава! Проблема лишь в том, что многие из новичков далеко не уровня премьер-лиги: многие из них пришли из ФНЛ, а, например, Афонин, Полуяхтов, Лория и Солосин перешли из вылетевших "Оренбурга", "Крыльев" и "Томи" (что, правда, не умаляет действительно неплохой уровень некоторых). В плюс к футболистам был выписан и соответствующий специалист - Вадим Скрипченко - готовый оформить билет в ФНЛ даже неплохим команда (см. "Крылья советов" 2015/16).
По тому, как складываются дела у "Анжи", кажется, что команда и впрямь может выйти на уровень игроков и тренера.
Для тех, кто в танке | Здесь перечислены все покупки тульского "Арсенала" в это трансферное окно. Нам эти имена говорят так же много, как и вам.
Для тех, кто в танке | "Тосно" усиляется либо бывшими сборниками вроде Владимира Быстрова, либо покупает игроков в расцвете сил и выводит их на новый уровень. Так, например, Евгений Чернов и Виталий Шахов впервые вызваны Черчесовым именно после перехода в Ленобласть. Еще пара таких трансферных окон и пара таких сезонов от сборной - и "Тосно" даже может стать ее базовым клубом!
Для тех, кто в танке | "Динамо" было не слишком активно на трансферном рынке, но пару отличных переходов оформить удалось. Ухватили Вандерсона из "Краснодара", Шуньича из "Штутгарта", ну и, конечно же, оформили окончательную покупку Панченко. Учитывая количество забитых им мячей в ФНЛ, а теперь уже и в РФПЛ, учитывая недобор игроков в ЦСКА и учитывая мизерную сумму трансфера, можно точно сказать, кто здесь провернул суперсделку.
Для тех, кто в танке | "Урал" подписал нового вратаря, увел из "Зенита" Бавина и арендовал армейского Чернова. Продажи екатеринбуржцев гораздо интереснее - например, на выход еще ранним летом отправился Роман Павлюченко, ныне покоряющий просторы второго дивизиона в составе "Арарата".
Для тех, кто в танке | Трансферное окно "Спартака" напоминало фильм "Грань будущего". Утро-смерть-заново, утро-смерть-заново. Такого ритма придерживались и новости о переходах красно-белых, которые вроде бы были готовы тратиться, а вроде бы никого покупать вообще не собирались. В итоге, клуб провалил переговоры по почти двадцати (!) игрокам, расстроил Карреру и болельщиков и навел на неприятные мысли о полной разладице менеджмента накануне Лиги чемпионов.
Для тех, кто в танке | ТО "Уфы" получилось весьма рациональным и даже аскетичным. Команду почти никто не покинул, но почти никто и не усилил. Главное приобретение - грузинский защитник Табидзе - пока что оставляет смешанное впечатление, ну а Салатич еще ничем кроме фамилии порадовать не успел.
Для тех, кто в танке | "Ахмат" за лето усилился сразу четырьмя бразильскими игроками. Конечно, не уровень "Зенита", но все-таки, на всякий случай, уже стоит гуглить перевод слова "грозный" на португальский.
Для тех, кто в танке | ЦСКА не покупает игроков уже 2.5 года - это приговор. Можно пропустить одно-два трансферных окна, но когда ты никого не подписываешь на протяжении пяти (!), при том, что игроков отдаешь, это рано или поздно даст плоды. Армейцы, тем не менее, смотрятся молодцами в этой борьбе с кадровой нехваткой, однако глупо надеяться, что им хватит сил и скамейки на все турниры. Но денег как не было, так и нет - а потому вместо улыбающихся футболистов с контрактом в это межсезонье болельщики могли смотреть лишь на грустного Гинера.
Для тех, кто в танке | Трансферные кампании клубов Бердыева - это отдельная тема для эссе. Курбан Бекиевич переезжает с караванами своих игроков, причем, как ни странно, обычно это ничего ему не стоит. Однако в этот раз типичное трансферное окно по-бердыевски столкнулось с суровой казанской реальностью. Предыдущий менеджмент клуба лихо и задорно спустил десятки миллионов на новых игроков, не беспокоясь о финансовом фейр-плей, и вот теперь за это пришло время расплачиваться. "Рубин" продает лидеров, чтобы хоть как-то пройти проверку, правда есть и плюсы: из-за этого казанцы оформили самую крупную в России сделку "на выход" - за Жонатаса им удалось выручить $9 млн.
Для тех, кто в танке | Уход Смолова был одним из главных летних сериалов России. "Спартак", "Зенит", ЦСКА и другие выстраивались в очередь, чтобы побиться с Галицким за лучшего российского нападающего (или уже нет?). В итоге же Федор за день до закрытия окна процитировал Гнойного: "Лучше я сдохну е****м ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой" - и остался на югах. С одной стороны, "Краснодар" его команда и там он гарантированно подготовится к ЧМ-2018. С другой, вновь без еврокубков и без отъезда в Европу - так ведь действительно можно остаться ноунеймом.
"Краснодар" же в целом отдал Вандерсона и взял Вандерсона, прикупил неплохого Ристича и уже практически легендарного Андрея Ивана.
Для тех, кто в танке | Трансферы "Ростова" - это зрелище для всех возрастов и всех аудиторий. Триллер, комедия, драма - все есть в этом южном клубе, где не умеют подписывать контракты, а на стене селекционеров висит классическое: "Любить, так королеву, воровать, так миллион, продавать и покупать - так пачками". "Ростов" отдал всех игроков стартовой обоймы кроме Гацкана и Калачева, набрал вместо них других с нуля (при этом что тех, что тех - бесплатно) и умудрился сохранить качество игры. Ругать ростовский менеджмент можно бесконечно, но тут, внезапно, стоит признать, что сработали они здорово: и с приглашением Кучука в том числе.
Для тех, кто в танке | Несмотря на отказ от приобретения Караваева и сохранение Ротенберга (при наличии спроса!), "Локомотив" в новом сезоне приятно поражает: и качеством игры, и турнирным положением, и качеством селекции. Железнодорожники усилили фланг Рыбусем, подписали полноценный контракт с форвардом Ари; когда он сломался, нашли ему замену в лице чемпиона Европы Эдера, и главное: выкупили контракт Кверквелии. Грузинский защитник в начале чемпионата играет как зверь, выгрызает все у своих ворот и загружает в чужие, да так, что им на флажке трансферного окна заинтересовались английские клубы. "Локо" за это окно определенно можно похвалить, а за мудрость закупки его вполне можно назвать и Соломоновым.
ИЛИ
Для тех, кто в танке | В Санкт-Петербурге теперь почти официально говорят на двух языках: с приходом 5 (!) аргентинцев в команду, "Зенит" обзавелся настоящей испаноязычной диаспорой, породившей, помимо всего прочего, кучу шуток и мемов. Главный же породил тренер Манчини, заявивший за пару дней до конца окна, что "Зенит" недоукомплектован. Пока Евгений Леонорович где-то в Москве захаживался в нервной истерике, считая уже выложенные "Зенитом" деньги, петербуржцы выложили еще 8 миллионов, причем "Ростову", причем в белую! (за Миху Мевлю). Теперь в северной столице игроков набирается на два крепких состава, даже при том, что на выход также проследовало огромное количество футболистов. Кроме Дзюбы, который не стал ужиматься по зарплате и остался греть лавку аргентинцам.
Всего же "Зенит" потратил €85 млн. Вдумываясь в эту цифру, большинство российских менеджеров инстинктивно придерживают правую руку, тянущуюся к пистолету.
Петр Мельников, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.