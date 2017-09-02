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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Кобелев: уверен, если бы меня не уволили, "Динамо" бы не вылетело
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев признался, что не хотел покидать занимаемый пост в 2016 году.
– Как вас увольняли?
– Через день после игры со "Спартаком" меня вызвал в офис гендиректор клуба Сергей Сысоев. И сообщил. Я не понял и спросил, с чем это связано – за три тура до конца. Одно дело, когда в схожей ситуации в 2004 году пришел Романцев, мы трижды сыграли вничью и остались в премьер-лиге. В команду пришла глыба, и ребята сразу поверили ему. Ясно было, что этот тренер продолжит работать с командой в будущем. Здесь же Сысоев ответил только то, что руководство приняло такое решение.
– Верите, что у вас будет третий шанс поработать с "Динамо"? И сделать это, как в первый раз, а не во второй?
– Почему нет? Надежда умирает последней.
– Но вы хотели бы этого?
– Я и в прошлый раз уходить не хотел..., - передает слова Кобелева "СЭ".
– Как вас увольняли?
– Через день после игры со "Спартаком" меня вызвал в офис гендиректор клуба Сергей Сысоев. И сообщил. Я не понял и спросил, с чем это связано – за три тура до конца. Одно дело, когда в схожей ситуации в 2004 году пришел Романцев, мы трижды сыграли вничью и остались в премьер-лиге. В команду пришла глыба, и ребята сразу поверили ему. Ясно было, что этот тренер продолжит работать с командой в будущем. Здесь же Сысоев ответил только то, что руководство приняло такое решение.
– Верите, что у вас будет третий шанс поработать с "Динамо"? И сделать это, как в первый раз, а не во второй?
– Почему нет? Надежда умирает последней.
– Но вы хотели бы этого?
– Я и в прошлый раз уходить не хотел..., - передает слова Кобелева "СЭ".
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