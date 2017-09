Самый странный матч сборной России

Товарищеский матч



"Динамо" - Россия 0:3

Голы: Ан. Миранчук, 24,

Заболотный, 40,

Фернандес, 58

Сборная России начала подготовку к домашнему Чемпионату Мира разгромом московского "Динамо". Об этой гениальной игре, в которой мы узнали, что Павел Погребняк жив - в материалеВремя для сборной России сейчас наступило безмятежное. Команда блестяще справилась с задачей выйти в финальный турнир Чемпионата Мира, причем сборная России стала первой, оформившей путевку на мундиаль. После великолепного перфоманса на домашнем Кубке Конфедераций у кудесника тренерского цеха Станислава Черчесова появился вагон времени для экспериментов и поиска футболистов с русскими корнями по всему миру, а также для поиска просто футболистов в нашем чемпионате. Поэтому своеобразная аллюзия на легендарную "Россию-2" (и речь не о телеканале, а о команде за которую забивала голова Алексея Сапогова) стала первой стадией подготовки национальной команды к триумфу на домашнем мундиале. После тщательного отбора был подобран идеальный соперник - действующий чемпион ФНЛ московское "Динамо", в котором совсем недавно работал Черчесов. К сожалению, в сети не удалось найти информацию о месте "Динамо" в рейтинге ФИФА.Главный тренер предложил такой вариант для деклассации своей бывшей команды - место в воротах занял Андрей Лунев, в центре обороны появились с первых минут Илья Кутепов, не играющий в "Спартаке", Роман Нойштедтер и Виталий Шахов из "Тосно", по флангам защиты расположились Константин Рауш и Марио Фернандес, полузащита была составлена практически полностью из игроков "Локомотива" - в опорной зоне предсказуемо вышел Дмитрий Тарасов (награжденный капитанской повязкой), братья Миранчуки расположились чуть выше (Антон действовал ближе к левому флангу), Кузяев правее, на острие вышел Николай Заболотный из "Тосно".Если Роман Нойштедтер для сборной России человек уже не такой новый, то левый бровочник "Кельна" Константин Рауш, о котором не раз писали и вспоминали еще до прихода Черчесова, сразу же приковал к себе большое внимание. Что интересно, в серии игр Football Manager виртуальный Константин Рауш сразу же вызывается в национальную команду и на несколько лет становится основным вариантом на позиции левого защитника. К слову, там же виртуальный Марио Фернандес оперативно получает российское гражданство и начинает играть за сборную. Постепенно предсказания великой игры сбываются...На первых минутах русские немцы почти сообразили гол, Рауш подал угловой, Нойштедтер попытался замкнуть опасную подачу, но не хватило точности. Рауш вообще в первом тайме часто оказывался в центре внимания, разыгрывал стандарты, подключался к атакам. А под конец тайма защитник "Кельна" доказал, что он уже лучше Дмитрия Комбарова - прострел немца оказался точным, мощным, обнаружил ноги незаметного до этого Заболотного, которому просто надо было забить, что он и сделал, оформив дебютный гол в дебютном матче за сборную. А Константин Рауш в первой игре заработал первый ассист. Заболотный, кстати, необычно отметил гол - после взятия ворот вскочил и уставился на Рауша "тяжелым взглядом уборщика". Харизма у форварда "Тосно" определенно есть.В сборной России продолжает жить традиция появления близнецов в составе, на смену Березуцким пришли Миранчуки, которые с помощью Владимира Рыкова сообразили первый гол сборной России - Алексей подал в штрафную, вынос пришелся прямо на ногу Антону, который плотно пробил по воротам, а на пути мяча оказался вездесущий Рыков. Нарубина дезориентировал рикошет от своего капитана, а мяч спокойно пролетел мимо вратаря точно в сетку. К слову, в моменте с голом Заболотного голевую атаку передачей на Рауша начал Алексей Миранчук. Футбольный интеллект братьев сегодня пригодился команде, но для больших вызовов Миранчукам предстоит еще целый сезон доказывать, что они прогрессируют.До гола "Динамо" и так не особо старалось атаковать, а после - спокойно отдала всю инициативу команде Черчесова. Было такое впечатление, что сборная России подобрала себе самого немотивированного соперника из всех возможных, добив соперника кражей Кирилла Панченко. А Владимир Рыков всеми силами доказывал, что не зря считается мастером по депортации команда из Премьер-Лиги в ФНЛ, капитан "Динамо" провел крайне плохой матч, впрочем, как и вся команда, которая, видимо, решила поберечь силы. Самое главное, чтобы Юрий Калитвинцев не начал говорить потом о сложном календаре, тренировочный спарринг в исполнении "Динамо" вряд ли можно считать полноценным матчем.В перерыве матча состоялось эпохальное событие - Павел Погребняк, который в последнее время совсем перестал играть, появился на поле против команды, для которой в свои лучшие годы немало хорошего сделал (хотя все всегда припоминают эпичный промах в матче с Ирландией). Калитвинцев сменил вообще половину состава, дав отдохнуть легионерам и основным игрокам. Черчесов обошелся без замен, хотя на 54-й минуте все-таки поменял удачно дебютировавшего Заболотного на лидера "Динамо" Кирилла Панченко. Трибуны встретили нападающего бурными аплодисментами - Панченко в этой игре идеально отражал суть названия фильма Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих".Миранчуки продолжили куражиться, Алексей разогнался по правому флангу, вошел в штрафную, брат Антон попал в штангу, а на добивании оказался Марио Фернандес, пробивший уже не Нарубина, а Шунина. Русский бразилец был очень активен на протяжении всего матча и закрыл свой фланг в обороне, что не мешало ему совершать фирменные забеги на чужую половину поля. За активность Фернандес был вознагражден голом. Звучит абсурдно - Марио Фернандес забил первый гол за сборную в матче против московского "Динамо". Но это реалии нашего футбола на данный момент, а по факту, Фернандес сильнейший правый защитник с паспортом гражданина Российской Федерации.На 64-й минуте Соснин проверил, не спит ли в воротах Андрей Лунев, но голкипер "Зенита" не сплоховал и вытащил сложный "парашют" из-под перекладины. После серии замен Черчесова капитанская повязка перекочевала от Тарасова к Нойштедтеру, который экстерном прошел за год этот сложный путь. Хотя за Романа можно порадоваться, играл он с большим желанием, как и другой русский немец Рауш.Также на поле появился Магомед Митришев, который поменял блестяще отыгравшего Алексея Миранчука, чуть позже Черчесов освежил фланги обороны - Евгений Чернов из "Тосно" поменял удачно дебютировавшего Рауша, а Марио Фернандес уступил место на поле Владиславу Игнатьеву, который превратился в "Локомотиве" в защитника.С уходом Алексея Миранчука местами симпатичная комбинационная игра сборной России постепенно сошла на нет, в концовке команды, по большему счету, матч доигрывали. Команда Черчесова даже позволила "Динамо" развернуть несколько атак, между ними на поле вместо второго Миранчука появился Антон Швец, блудный сын российского футбола, который пробовал себя в Испании, но предпочел вернуться в "Ахмат" (as known as "Терек"). В самой концовке Панченко решил не забивать в ворота своей команды после скидки Митришева, это и был последний опасный момент в игре.Это была очень странная игра, с комментариями Дмитрия Сенникова, с полупустыми трибунами "Арены Химки", без Караваева. Но, действительно, ради эксперимента было интересно посмотреть на тех, кто может усилить национальную команду. Хорош был сегодня Константин Рауш, эффективен был Марио Фернандес - эти люди будут создавать серьезную конкуренцию, Фернандес вообще, как уже говорилось, должен быть нашим основным правым защитником. Вели за собой команду братья Миранчуки, прогресс которых в "Локомотиве" если не остановится, то братья спокойно могут выбить себе место в заявке на Чемпионат Мира. Не было большого объема работы у Нойштедтера, Кутепова и Шахова, но тройка центральных защитников выглядела надежно, Кутепов просто царил в воздухе. Остальные проявили себя не так ярко, разве что Заболотный, который забил гол.Но все равно будет неплохо, если подобных экспериментов с соперниками и составом больше не будет - интереснее все-таки следить за командой, которая рубится с сильными соперниками в товарищеских матчах на будущих аренах мундиаля. Да, в этот раз не было большой необходимости созывать весь основной костяк, но... Пусть это будет всего один раз. Даже сборная ДНР и ЛНР интереснее чем "Динамо".Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Кульмин, 80), Соу (Сапета, 46), Тиам (Цаллагов, 63), Темников (Зотов, 64), Катрич (Соснин, 46), Луценко (Калугин, 80), Вандерсон (Погребняк, 46)Лунёв, Фернандес (Чернов, 72), Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш (Игнатьев, 72), Кузяев, Алексей Миранчук (Митришев, 69), Антон Миранчук (Швец, 80), Тарасов (Могилевец, 63), Заболотный (Панченко, 56)