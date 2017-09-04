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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Кирилл Панченко: впереди матч против "Зенита". Это суперматч (видео)
Нападающий "Динамо" и сборной России Кирилл Панченко прокомментировал товарищеский матч против бело-голубых.
"Неделя была плодотворная, готовились к матчу. Это сборная России, большая ответственность, у всех ребят горели глаза. Станислав Саламович сразу сказал, что нужно тактически выстроить команду, поэтому мы в основном работали над тактикой.
Мы играли в три центральных защитника и в два нападающих. Надо было грамотно перекрывать зоны. Где-то это получилось, где-то нет. Свою игру сам разберу, так как мы разъезжаемся. Хороший спарринг, видно, что динамовцы тоже играли с большим желанием.
Болельщики скандировали "Панченко, забей Луневу"? Стадион был полный, получился праздник футбола, поэтому я не слышал. А у Лунева потом спросил, в какой зоне мне лучше сыграть при стандартах, чтобы я ему не мешал при выходе.
Впереди матч против "Зенита". Это суперматч. Будем максимально готовиться", - цитирует Панченко пресс-служба бело-голубых.
"Неделя была плодотворная, готовились к матчу. Это сборная России, большая ответственность, у всех ребят горели глаза. Станислав Саламович сразу сказал, что нужно тактически выстроить команду, поэтому мы в основном работали над тактикой.
Мы играли в три центральных защитника и в два нападающих. Надо было грамотно перекрывать зоны. Где-то это получилось, где-то нет. Свою игру сам разберу, так как мы разъезжаемся. Хороший спарринг, видно, что динамовцы тоже играли с большим желанием.
Болельщики скандировали "Панченко, забей Луневу"? Стадион был полный, получился праздник футбола, поэтому я не слышал. А у Лунева потом спросил, в какой зоне мне лучше сыграть при стандартах, чтобы я ему не мешал при выходе.
Впереди матч против "Зенита". Это суперматч. Будем максимально готовиться", - цитирует Панченко пресс-служба бело-голубых.
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