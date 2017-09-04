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"Црвена Звезда" поднимет зарплату Гелору Канга до 600 тысяч евро в год

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга подпишет новый контракт с клубом на улучшенных условиях, информирует "Спортски Журнал".

По новому соглашению 27-летний габонец будет зарабатывать 600 тысяч евро в год. Также обновят договоры с клубом Митчелл Дональд, Дамьен Ле Таллек и Славолюб Срнич.

Напомним, в августе в СМИ сообщалось, что футболистом интересовался московский "Спартак".
Теги: Црвена Звезда Канга
Сегодня, 12:54
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