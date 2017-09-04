Эдер: адаптация в "Локомотиве" проходит просто отлично

Нападающий "Локомотива" Эдер рассказал о первых своих днях в новой команде.- Адаптация проходит просто отлично! Все ребята помогают мне обжиться, почувствовать себя дома. В ходу английский и французский языки, словом, меня понимают. И, конечно, Ману и Гиля помогают мне освоиться, ведь они говорят на португальском. На сборах двухразовые тренировки, это то, что сейчас мне необходимо. Сейчас нужно скорее набрать форму. Тренеры и весь персонал помогают мне, тут собраны отличные игроки. Словом, все супер.- Да, главный тренер рассказал о том, как играет команда, какие задачи он ставит перед игроками. Немного об истории клуба поговорили. Тренер требует, чтобы мы работали как команда - все вместе обороняются, вместе нападают. Также рассказал об особенностях жизни в Москве, о ее пробках. Это был один из первых вопросов, которые я задавал всем сотрудникам клуба, как прилетел. Было интересно, правда ли, что все настолько ужасно. Семин посоветовал мне жить поближе к базе.- Родители знают, что я перешел в "Локомотив". Отец счастлив, что я принял такое решение: он знает, что это большой клуб в России, новый вызов для меня. Мама в футболе не особо разбирается: ей достаточно знать, что у меня все хорошо, и что я счастлив. Но, конечно, я рассказал ей о "Локо". Я бы хотел, чтобы моя семья и друзья были рядом. Буду ждать их в Москве.