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Гол Коряна не спас Армению от поражения в матче с Данией

Сборная Армении проиграла Дании в матче восьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира - 2018.

Чемпионат мира-2018

Группа Е

Армения - Дания 1:4

Гол: Корян, 7 - Делейни, 16, 82, 90+3, Эриксен, 29

Армения: Меликсетян, Айрапетян (Дагбяшан, 38), Андоньян, Ароян, Амбарцумян, Едигарян, Оганесян, Мхитарян, Григорян, Адамян (Барсегян, 58), Корян (Озбилиз, 76)

Дания: Шмейхель, Далсгор, Ларсен, Кьер, Бьелланд, Делейни, Квист, Эриксен, Систо (Фишер, 67), Корнелиус (Шоне, 78), Йоргенсен

Предупреждения: Андоньян, 27, Ароян, 28, Корнелиус, 67, Мхитарян, 89
Теги: Сборная Армении Сборная Дании
Сегодня, 20:57
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№5 Написал: Андрей евсеев (Сегодня, 22:13) #
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нeдавно жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 4.09.2017
№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Магомед83
я атеист.

Ты - ПАДАЛЬ
Человек такой логин не ставит
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 22:06) #
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online

Цитата: grisha
Цитата: Магомед83
так держать, потомки викингов!

Видишь ли мухамет, -и армяне и датчане - все древние не русские христиане -и мухамедов всегда везде задавят, как глистов

дурачок, мне пое5, я атеист. так то!


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в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов на форуме
Регистрация: 15.08.2017
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Магомед83
так держать, потомки викингов!

Видишь ли мухамет, -и армяне и датчане - все древние не русские христиане -и мухамедов всегда везде задавят, как глистов
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 21:36) #
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online

так держать, потомки викингов!


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в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов на форуме
Регистрация: 15.08.2017
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