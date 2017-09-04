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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гол Коряна не спас Армению от поражения в матче с Данией
Сборная Армении проиграла Дании в матче восьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира - 2018.
Чемпионат мира-2018
Группа Е
Армения - Дания 1:4
Гол: Корян, 7 - Делейни, 16, 82, 90+3, Эриксен, 29
Армения: Меликсетян, Айрапетян (Дагбяшан, 38), Андоньян, Ароян, Амбарцумян, Едигарян, Оганесян, Мхитарян, Григорян, Адамян (Барсегян, 58), Корян (Озбилиз, 76)
Дания: Шмейхель, Далсгор, Ларсен, Кьер, Бьелланд, Делейни, Квист, Эриксен, Систо (Фишер, 67), Корнелиус (Шоне, 78), Йоргенсен
Предупреждения: Андоньян, 27, Ароян, 28, Корнелиус, 67, Мхитарян, 89
Чемпионат мира-2018
Группа Е
Армения - Дания 1:4
Гол: Корян, 7 - Делейни, 16, 82, 90+3, Эриксен, 29
Армения: Меликсетян, Айрапетян (Дагбяшан, 38), Андоньян, Ароян, Амбарцумян, Едигарян, Оганесян, Мхитарян, Григорян, Адамян (Барсегян, 58), Корян (Озбилиз, 76)
Дания: Шмейхель, Далсгор, Ларсен, Кьер, Бьелланд, Делейни, Квист, Эриксен, Систо (Фишер, 67), Корнелиус (Шоне, 78), Йоргенсен
Предупреждения: Андоньян, 27, Ароян, 28, Корнелиус, 67, Мхитарян, 89
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