Деле Алли показал судье неспортивный жест во время матча (видео)

Полузащитник сборной Англии Деле Алли показал средний палец во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со Словакией (2:1), сообщает ВВС.Примерно за десять минут до конца игры хавбека "Тоттенхэма" сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр Клеман Тюрпен не назначил штрафной. После этого камеры засняли, как Алли показывает средний палец. Скорее всего, жест был адресован 35-летнему судье из Франции.