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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Томаш Губочан может покинуть "Марсель" и перейти в "Трабзонспор"
Защитник "Марселя" Томаш Губочан может перейти в "Трабзонспор", передает L`Equipe.
Сообщается, что турецкий клуб предлагает за 31-летнего экс-зенитовца 2 миллиона евро. Действующий контракт словацкого футболиста с "Марселем" рассчитан до лета 2019 года.
Сообщается, что турецкий клуб предлагает за 31-летнего экс-зенитовца 2 миллиона евро. Действующий контракт словацкого футболиста с "Марселем" рассчитан до лета 2019 года.
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