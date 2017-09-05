Томаш Губочан может покинуть "Марсель" и перейти в "Трабзонспор"

Защитник "Марселя" Томаш Губочан может перейти в "Трабзонспор", передает L`Equipe.Сообщается, что турецкий клуб предлагает за 31-летнего экс-зенитовца 2 миллиона евро. Действующий контракт словацкого футболиста с "Марселем" рассчитан до лета 2019 года.